अफगानिस्तान: विश्वविद्यालय में पढ़ाई पर लगे बैन के विरोध में सड़कों पर उतरीं लड़कियां, रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने किया वॉटर कैनन का इस्तेमाल, देखें वीडियो

Highlights अफगानिस्तान में विरोध कर रही लड़कियों पर तालिबानी सुरक्षा बलों ने वॉटर कैनन चलाया है। ये लड़कियां विश्वविद्यालय में लगे पढ़ाई के बैन के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान लड़कियों ने जमकर नारेबाजी भी की और अपना विरोध दर्ज किया है।

काबुल:अफगानिस्तान की महिलाओं ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई पर रोक के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन किया है। ऐसे में राजधानी काबुल समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों के बाहर शनिवार को खूब विरोध प्रदर्शन हुआ है।

ऐसे में तालिबान के सुरक्षा बलों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की है और उन पर कैनन भी चलाया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तालिबानी सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं पर कैनन से पानी का बौछार करते हुए देखा गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ लड़कियां एक जगह पर खड़ी और दूर से उन पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। घटनास्थल में भारी तादात में लड़कियां खड़ी और विरोध कर रही है, इस बीच सामने से आ रही एक लड़की पर तालिबानी सुरक्षा बलों द्वारा पानी का बौछारा मारते हुए देखा गया है।

The heroic women of Afghanistan out on the streets of Herat today to protest against the Taliban’s BAN on female students going to university. They scream “cowards” at the Taliban.



The Taliban fire water canons at the protesters. pic.twitter.com/9O34xFFbf6