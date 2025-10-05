3000 साल की तबाही खत्म, गाजा से वापसी पर इजरायल की सहमति, ट्रंप ने दिया युद्धविराम समझौते में सफलता का संकेत

Gaza Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गाजा युद्धविराम पर बातचीत के बाद इज़राइल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति जताई है और यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के साथ साझा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही हमास इस समझौते की पुष्टि करेगा, युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप बंधकों और कैदियों की अदला-बदली होगी।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "बातचीत के बाद, इज़राइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया है और उसके साथ साझा किया है। जब हमास पुष्टि करेगा, तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी, और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियाँ तैयार करेंगे, जो हमें इस 3,000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद और, बने रहें!"

यह सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास को चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद आया है।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था, "मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि इज़राइल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएँगी। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि होगा, या ऐसा कोई भी नतीजा जहाँ गाजा फिर से ख़तरा पैदा करे। आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करें। सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा!"

गाजा में युद्ध समाप्त करने की अमेरिका की मध्यस्थता वाली नई योजना को इज़राइल और हमास दोनों का अस्थायी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे युद्धविराम और सभी शेष बंधकों की रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें "आने वाले दिनों में" सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा करने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू होने की उम्मीद है, हालाँकि योजना के कई विवरण अभी भी अनिश्चित हैं - जिसमें हमास की पूर्ण स्वीकृति और इज़राइल की सुरक्षा चिंताओं का समाधान कैसे किया जाएगा, शामिल है।

नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि गाजा से इज़राइल की पूरी तरह वापसी नहीं होगी।

हालांकि, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को गाजा पर इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए।

Web Title: 3000 years of devastation over Israel agrees to withdraw from Gaza Donald Trump signals success in ceasefire deal