लेबनान में इजरायल का हमला, फलस्तीनी शरणार्थी शिविर पर गिराए बम; 13 लोगों की मौत

Israel Attack Lebanon: दक्षिणी लेबनान में एक फलस्तीनी शरणार्थी शिविर पर मंगलवार को हुए इजराइली हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों एवं सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। एक साल पहले इजराइल-हिज्बुल्लाह के बीच हुए युद्धविराम के बाद से यह लेबनान पर सबसे घातक हमला था। सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि ड्रोन हमले में तटीय शहर सिडोन के बाहरी इलाके में स्थित आइन अल-हिल्वेह शरणार्थी शिविर में एक मस्जिद की पार्किंग में खड़ी एक कार को निशाना बनाया गया।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना कोई और जानकारी दिए बताया कि हवाई हमले में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्र में हमास लड़ाकों ने पत्रकारों को घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया जबकि घायलों और मृतकों को निकालने के लिए एम्बुलेंस वहां पहुंच रही थी।

इजराइली सेना ने कहा कि उसने हमास के एक प्रशिक्षण परिसर पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ हमले की तैयारी के लिए किया जा रहा था।

उसने कहा कि इजराइली सेना हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी, चाहे वह समूह कहीं भी सक्रिय हो। पिछले दो वर्षों में लेबनान पर इजराइली हवाई हमलों में उग्रवादी हिज्बुल्लाह समूह के साथ-साथ हमास जैसे फलिस्तीनी गुटों के कई अधिकारी मारे गए हैं।

