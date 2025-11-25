10 अफ़गानी मारे गए, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बीच फिर से बढ़ा तनाव

नई दिल्ली: अफ़गानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने मंगलवार को कसम खाई कि वे रात भर बॉर्डर पर हुए हमलों का "सही जवाब" देंगे। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया। इन हमलों में 10 लोग मारे गए। इससे पिछले दिन पेशावर में हुए एक सुसाइड बॉम्बिंग के बाद नया टेंशन पैदा हो गया है। अफ़गानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमले में नौ बच्चे मारे गए।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक लोकल आम नागरिक के घर पर बमबारी की।" उन्होंने आगे कहा, "नतीजा यह हुआ कि खोस्त प्रांत में नौ बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) और एक महिला शहीद हो गए।"

एक अलग बयान में, मुजाहिद ने कहा, "इस्लामिक अमीरात इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है और दोहराता है कि अपने एयरस्पेस, इलाके और लोगों की रक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है, और वह सही समय पर सही जवाब देगा।"

कुनार और पक्तिका के बॉर्डर इलाकों में और हवाई हमलों में चार और आम लोग घायल हो गए। खोस्त के गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबुज़ ने कहा कि ड्रोन और हवाई जहाज़ों ने हमले किए। पाकिस्तान बॉर्डर के पास जिगे मुगलगई में, AFP न्यूज़ एजेंसी के एक रिपोर्टर ने देखा कि वहां के लोग एक टूटे हुए घर का मलबा हटा रहे हैं और मारे गए लोगों के लिए कब्रें तैयार कर रहे हैं।

पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच तनाव फिर से क्यों बढ़ गया है?

कथित पाकिस्तानी हमले सोमवार को पेशावर में पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फ़ेडरल कांस्टेबुलरी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किए गए एक सुसाइड बम धमाके के बाद हुए हैं, जिसमें तीन अफ़सर मारे गए और 11 घायल हो गए। किसी भी ग्रुप ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, हालांकि सरकारी ब्रॉडकास्टर PTV ने बताया कि हमलावर अफ़गान नागरिक थे।

राष्ट्रपति आसिफ ज़रदारी ने "विदेशों के सपोर्ट वाले फितना अल-खवारिज" को दोषी ठहराया - यह इस्लामाबाद का तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लिए शब्द है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अफ़गान इलाके से काम करता है।

इस महीने की शुरुआत में, इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर एक और आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान तालिबान के एक गुट ने, जिसकी सोच अफ़गान तालिबान से मिलती-जुलती है, ज़िम्मेदारी ली। अधिकारियों ने हमले के लिए एक मिलिटेंट नेटवर्क को ज़िम्मेदार ठहराया, जिसे "अफ़गानिस्तान में बैठे हाई कमांड से हर कदम पर गाइडेंस मिलती थी"।

मंगलवार को, पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने इस्लामाबाद बम धमाके पर फोकस करते हुए एक प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने हिरासत में लिए गए चार सस्पेक्ट्स में से एक का रिकॉर्डेड कन्फेशन पेश किया और कहा: "इस बात के साफ सबूत हैं कि TTA (अफगान तालिबान) और TTP ने मिलकर यह किया, और सुसाइड बॉम्बर अफगानिस्तान का रहने वाला था।"

उन्होंने आगे कहा, "अफगानिस्तान पूरी तरह से शामिल है... और उनकी ज़मीन भी इसमें शामिल है। वहां पनाह लिए हुए लोग भी इसमें शामिल हैं," हालांकि उन्होंने क्रॉस-बॉर्डर हमलों पर कुछ नहीं कहा।

पाक-अफ़गान बॉर्डर पर तनाव

2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं, अक्टूबर में हुई जानलेवा झड़पों के बाद रिश्ते और बिगड़ गए, जिसमें दोनों तरफ़ से लगभग 70 लोग मारे गए थे।

झड़पों का पहला दौर 11-12 अक्टूबर के वीकेंड पर हुआ था, जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर बदला लेने के लिए हमले शुरू किए थे, यह हमला अफ़गान राजधानी काबुल में हुए एक हमले के जवाब में किया गया था, जिसके लिए देश ने पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया था।

कतर और तुर्की की मध्यस्थता से सीज़फ़ायर से लड़ाई रुक गई, लेकिन दोहा और इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई पक्का समझौता नहीं हो पाया। इसकी मुख्य वजह पाकिस्तान की इस मांग पर असहमति थी कि काबुल TTP मिलिटेंट्स के खिलाफ़ कार्रवाई करे।

इस्लामाबाद तालिबान पर बढ़ते हमलों के पीछे के ग्रुप्स को पनाह देने का आरोप लगाता है, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को, जिसने पाकिस्तान में लंबे समय से बगावत की है। काबुल इससे इनकार करता है और तर्क देता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को निशाना बनाने वाले ग्रुप्स को पनाह देता है और अफ़गान संप्रभुता का अनादर करता है।

इस बीच, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान जॉइंट चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है कि हज़ारों शिपिंग कंटेनर बॉर्डर पर रुके हुए हैं, और हर कंटेनर पर हर दिन $150-$200 की फ़ीस जमा हो रही है। उन्होंने इस पैसे के बोझ को "बर्दाश्त से बाहर" बताया है।

