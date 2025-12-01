1 December, 2025: नगालैंड भारत का 16वां राज्य बना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अश्वेत आंदोलन?, एक दिसंबर की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाएं

Highlights नियम-कायदे के खिलाफ आचरण करने के सिलसिले में उन पर जुर्माना लगाया गया। अश्वेत समुदाय के लोगों ने 381 दिन तक बसों का बहिष्कार किया। मोम के पुतलों के संग्रहालय बनाने वाली मादाम तुसाद का जन्म।

नई दिल्ली: इतिहास में एक दिसंबर का दिन बहुत सी घटनाओं के साथ दर्ज है। इनमें एक घटना कहने को तो मामूली सी है, लेकिन इसने इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि यह इतिहास में जगह बना गई। दरअसल 1955 में रोजा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला अलाबामा में एक बस में सफर कर रही थी और उसने एक श्वेत सहयात्री के लिए सीट छोड़ने से इंकार कर दिया।

तत्कालीन सरकारी नियम-कायदे के खिलाफ आचरण करने के सिलसिले में उन पर जुर्माना लगाया गया। इस घटना का जमकर विरोध हुआ और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अश्वेत समुदाय के लोगों ने 381 दिन तक बसों का बहिष्कार किया।

देश-दुनिया के इतिहास में एक दिसंबर की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-

1761 : मोम के पुतलों के संग्रहालय बनाने वाली मादाम तुसाद का जन्म।

1886 : समाज सुधारक राजा महेन्द्र प्रताप का जन्म।

1955 : अश्वेत महिला रोजा पार्क्स ने एक श्वेत सहयात्री के लिए सीट खाली करने से इंकार किया। इस मामले ने बाद में बहुत तूल पकड़ा।

1959 : दुनिया के 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करके अंटार्कटिक महाद्वीप को तमाम सैन्य गतिविधियों से मुक्त कर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित रखने का संकल्प लिया।

1959 : बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया।

1963 : नगालैंड भारत का 16वां राज्य बना।

1965 : सीमा सुरक्षा बल की स्थापना।

1973 : इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन का निधन।

1987 : अफगानिस्तान में नये संविधान के अनुसार डा. नजीबुल्ला को देश का राष्ट्रपति चुना गया।

1988 : बांग्लादेश में चक्रवात से 596 लोगों की मौत, पांच लाख लोग बेघर हुए।

1990 : ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सुरंग बनाकर विश्व के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ा गया।

2002 : आस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को लगातार आठवीं बार एशेज टेस्ट शृंखला गंवानी पड़ी।

2020: भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया।

2021: दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के पांच मामलों की पुष्टि।

2023: युद्धविराम समाप्त होने पर इजराइल ने शुरू किए गाजा पर हवाई हमले।

Web Title: 1 December, 2025 aaj history monday aaj itihas kya hai Nagaland became 16th state India Black movement led Martin Luther King Jr Important events recorded