फूड डिलीवरी करने आए जोमैटो ब्वॉय ने की ऐसी हरकत..., अब वीडियो हो रहा जमकर वायरल

Viral Video: ऑनलाइन फूड डिलीवरी अब बहुत आम बात हो गई है। लोग घरों में बैठे-बैठे अपना मनपसंद खाना कई फूड ऐप से मंगवा लेते हैं। इसी तरह का एक ऐप जोमौटो है जिससे रोजाना लाखों लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय का वीडियो सामने आया है जिसकी शर्मनाक हरकत ने सभी को चौंका कर रख दिया। वीडियो में ऑर्डर डिलीवर करने आए डिलीवरी ब्वॉय ने फूड डिलीवर करने के बाद घर के बाहर चोरी की। यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें दिखाई दे रहा है कि शख्स पहले खाना डिलीवर करता है उसके बाद घर के बाहर रखे एक पार्सल को कुछ देर तक देखता है फिर उठा लेता है। वह चुपचाप पार्सल को उठा कर वहां से चला जाता है।

यह शर्मनाक हरकत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिस पर यूजर्स तरह- तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक्स पर एक यूजर ने बेंगलुरु में मंगलवार, 25 जून को हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया। पत्रकार आदित्य कालरा नाम के यूजर ने बताया कि जोमैटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने उनका ऑर्डर डिलीवर किया और दरवाजे के बाहर एक और फूड पैकेज रखा हुआ देखा। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, जोमैटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव दरवाजे के बाहर रखे फूड पैकेज को उठाकर मौके से भागता हुआ दिखाई देता है।

We caught @Zomato delivery theft on our CCTV camera in Bangalore. He delivers the order, spots our other food package at the door, quietly picks it up and goes away. Shocking indeed. pic.twitter.com/oyeNebAdir

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते देख जोमैटो ने इसका संज्ञान लिया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट किया और लिखा, "हाय आदित्य, हमें खेद है कि ऐसा हुआ। कृपया आश्वस्त रहें कि हम ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और हम ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कृपया हमें डीएम के माध्यम से आदेश विवरण भेजें ताकि हम तुरंत इसकी जांच कर सकें।"

Hi Aditya, we're sorry that this happened. Please be assured that we take such matters very seriously, and we will take strict action against those responsible for such incidents. Please send us the order details via DM so that we can investigate this promptly. https://t.co/jcTFuGT2Se