Year Ender 2025: मोनालिसा से लेकर Waah Shampy Waah तक..., इस साल इन वायरल ट्रेड ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Year Ender 2025: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और यह साल कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। और यह समय है इस साल की बीती सभी यादों को याद करना जिसने आपको खूब हंसाया है। गलती से बने आइकनों से लेकर AI-पावर्ड क्रेज़ तक, यह वह साल था जब इंटरनेट ने साबित कर दिया कि कुछ भी ट्रेंड कर सकता है: एक हस्की कुत्ता, एक गलत तरीके से बोला गया क्रोइसैन, या यहाँ तक कि एनीमे-लेवल ऑरा वाला एक इंडोनेशियाई बच्चा। यहाँ 2025 के उन ट्रेंड्स की एक क्विक रीकैप है जिनसे हम बच नहीं पाए।

1- महाकुंभ की वायरल गर्ल

इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में एक लड़की जिसका नाम मोनालिसा था उसने अपने ऊपर सबका ध्यान खींचा। वह लड़की जिसने भारत का दिल चुरा लिया महाकुंभ मेले के एक साधारण से पल ने मोनालिसा भोंसले को नेशनल सेंसेशन बना दिया। रुद्राक्ष की माला बेचते हुए उनकी वायरल तस्वीरों ने उन्हें "महाकुंभ की मोनालिसा" बना दिया, और जल्द ही वह हर जगह थीं: बॉलीवुड डेब्यू, ब्रांड एंडोर्समेंट, ग्लैमरस शूट, सब कुछ। एक सिंड्रेला कहानी, लेकिन वायरल अंदाज़ में।

2- ऑरा फार्मिंग बॉय

इंटरनेट का सबसे कूल बच्चा रेयान अरकान दिखा, 11 साल का इंडोनेशियाई लड़का जो एक लंबी नाव पर नाच रहा था, "ऑरा फार्मिंग" का पोस्टर चाइल्ड बन गया। उसके एनीमे-स्टाइल मूव्स और सहज स्वैग ने उसे ग्लोबल सेंसेशन और यहाँ तक कि टूरिज्म एंबेसडर भी बना दिया।

3- सीजन्स ऑफ अपाटी

वह गाना जिसने हमारे दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया वह कैची थाई मंत्र — "अनन ता पद चाये, अपद टी ते ते ना..." — सचमुच सबके दिमाग में बिना किराए के रह रहा था। किसी को मतलब नहीं पता था। किसी को परवाह नहीं थी। हमने बस लिप-सिंक किया, नाचा, और हार मान ली।

4- "केरल, सर 100% साक्षरता सर"

वह लाइन जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट पर एक मज़ाक साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन बहसों में से एक बन गया। जसप्रीत सिंह की "केरल, सर... 100% साक्षरता सर" वाली टिप्पणी ने बड़े पैमाने पर विरोध, रूढ़ियों पर बातचीत, और उसी एपिसोड में सवालों की बौछार के बाद FIR तक करवा दी। इंटरनेट खुश नहीं था और मलयाली लोगों ने यह बहुत साफ कर दिया।

5- हस्की डांस Vedi के "इचू इचू" गाने पर नाचता हुआ एक AI-जेनरेटेड हस्की किसी तरह इंटरनेट पर सबसे खुशी देने वाली चीज़ बन गया। लोगों ने इसे रीमिक्स किया, इस पर डांस किया, इसे एडिट किया और “हस्की डांस डेली” पेज ने इसे एक पूरे ग्लोबल मूवमेंट में बदल दिया।

6- लबूबू मेनिया

दाँतों वाली, “अजीब-प्यारी,” एल्फ-आँखों वाली लबूबू गुड़ियों ने दुनिया भर के फैशन फीड्स पर कब्ज़ा कर लिया। पॉप मार्ट के ब्लाइंड-बॉक्स कल्चर और इन्फ्लुएंसर हाइप ने लबूबू को 2025 का एक्सेसरी बना दिया और हाँ, नकली बाज़ार भी तेज़ी से फैल गए।

7- नैनो बनाना

AI फिगरिन का क्रेज अचानक, हर कोई खुद को मिनी टॉय फिगरिन में बदल रहा था। Google के Gemini 2.5 Flash ने “नैनो बनाना” एडिट्स को साल का सबसे प्यारा, सबसे अनोखा ट्रेंड बना दिया, बॉलीवुड साड़ी डॉल से लेकर फेस्टिव अवतार तक। किसी स्किल की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा हंगामा मिला।

8- वर्तमान आँखों का धोखा है

वह लाइन जिसे हमने बहुत बार दोहराया डांसर प्रवीण कुमार और एक ज़बरदस्त बीट की वजह से, यह डायलॉग-गाना कॉम्बो एक रील का ज़रूरी हिस्सा बन गया। फिलॉसफी, नॉस्टैल्जिया, अस्तित्व का संकट, सब कुछ एक डांस हुक के साथ।

9- कोल्डप्ले किस कैम का हंगामा

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में एक प्यारा सा पल साल के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक बन गया। दो टेक एग्जीक्यूटिव्स की एक अजीब किस-कैम क्लिप अटकलों, मीम्स और आखिरकार, इस्तीफों में बदल गई। इंटरनेट न सोता है और न भूलता है। 2025 ने हमें हंगामा, क्यूटनेस, विवाद और प्योर मीम मैजिक दिया। और जैसे ही हम 2026 में स्क्रॉल कर रहे हैं, एक बात पक्की है, इंटरनेट को कुछ नया मिलेगा जिस पर वह दीवाना हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि किस ट्रेंड ने 2025 को परिभाषित किया? नीचे बताएं!

10- प्रशांत क्रोइसैन

इस साल की सबसे मज़ेदार गलती एक गलत उच्चारण — “क्रोइसैन” की जगह “प्रशांत” और इंटरनेट पागल हो गया। मीम्स, रील्स, फिल्टर्स, ब्रांड कोलैब्स… अगर आपने “प्रशांत क्रोइसैन” पर नहीं हँसा, तो क्या आप 2025 में ऑनलाइन थे भी?

