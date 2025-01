Highlights VIDEO: मंदिर में भालू ने शिवलिंग को लगाया गले, सिर पर हाथ रखकर चूमने लगा, वीडियो वायरल

Wild Bear Hugs Shivling: भागवान शिव के भक्तों की संख्या करोड़ो में हैं लेकिन आज एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के बाघाभार स्थित चंडी माता मंदिर का का वीडियो जिसमें एक जंगली भालू शिवलिंग को गले लगाकर बैठा हुआ है। ये अद्भुत दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भगवन के प्रति भालू का ऐसा प्रेम देखकर यूजर्स कमेंट और लाइक कर रहे हैं।

A sweet video from a temple in Bagbahara, Chhattisgarh, shows a bear hugging a Shivling like a true devotee!



The Shivling, beautifully carved with Lord Shiva’s face, resembles the Mahakaleshwar Jyotirling in Ujjain.



