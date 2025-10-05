Woman Delivers Baby Ambala Station: महिला ने स्टेशन पर ही बच्ची को दिया जन्म, पति के साथ जम्मू से यूपी जा रही थी, वीडियो

Highlightsमहिला अपने पति के साथ जम्मू से उत्तर प्रदेश जा रही थी।एएसआई हंस राज, स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे।कोच में सवार एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है।

Woman Delivers Baby at Ambala Station: ट्रेन में सफर के दौरान प्रसव पीड़ा होने के बाद एक महिला ने अंबाला रेलवे स्टेशन पर बच्ची को जन्म दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। महिला शुक्रवार रात जम्मू तवी से कानपुर जा रही एक ट्रेन में सवार थी, तभी उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जब ट्रेन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकी, तो रेलवे पुलिस के जवानों ने चिकित्सकों की एक टीम की मदद से तुरंत हस्तक्षेप करके महिला और उसके नवजात शिशु को बचा लिया। महिला अपने पति के साथ जम्मू से उत्तर प्रदेश जा रही थी।

रेलवे पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) हंस राज, स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे। एक यात्री ने उन्हें सूचना दी कि जम्मू-कानपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। यहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के निर्धारित ठहराव के बाद एएसआई हंस राज, महिला कांस्टेबल ज्योति के साथ कोच में चढ़ गए।

उन्होंने पाया कि महिला को तेज प्रसव पीड़ा हो रही है और उसकी हालत बिगड़ रही है, जिसके बाद आपातकालीन हेल्पलाइन '112' पर फोन किया गया। महिला और उसके पति को अंबाला छावनी स्टेशन पर उतारा गया और एक महिला कांस्टेबल ने उनकी सहायता की। अस्पताल से एक डॉक्टर भी वहां पहुंच गए थे।


इसके बाद, चिकित्सकों और महिला पुलिसकर्मियों की देखरेख में महिला ने स्टेशन पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद मां और नवजात को एम्बुलेंस से अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आगे के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि मां और बच्चे की हालत स्थिर है।

