VIDEO: चलती ट्रेन से युवक को बाहर फेंकने की कोशिश, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 19:14 IST2025-08-20T19:06:06+5:302025-08-20T19:14:47+5:30
Railway Police Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक पुलिस वाला एक युवक को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
Railway Police Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक पुलिस वाला एक युवक को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा रेलवे पुलिस के कर्मचारी पर फूट रहा है। वीडियो में युवक के कंधे पर बैग और हाथ में सामान नजर आ रहा है और वो ट्रेन के डिब्बे में खड़ा नजर आ रहा है। तभी रेलवे पुलिस का कर्मचारी उसके पास आकर जबरदस्ती पकड़कर दरवाजे की ओर धकेलने लगता है।
रेलवे पुलिस का कर्मचारी किस तरह एक लड़के को चलती ट्रेन से फेंकने की कोशिश कर रहा है— Adv Deepak Babu (@dbabuadvocate) August 20, 2025
यदि यह लड़का मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता।@RailMinIndia@RPF_INDIA@RPFCRpic.twitter.com/BP5J5dMC9u