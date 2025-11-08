VIDEO: बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 8, 2025 18:41 IST2025-11-08T18:39:48+5:302025-11-08T18:41:17+5:30

Baba Bageshwar Yatra: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा आज शनिवार सुबह फरीदाबाद पहुंची। इसमें क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव भी शामिल हुए।

Watch Shikhar Dhawan and Umesh Yadav joins Baba Bageshwar Pad Yatra see video | VIDEO: बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, देखें वायरल वीडियो

Baba Bageshwar Yatra: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा आज शनिवार सुबह फरीदाबाद पहुंची। इसमें क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाली चौक पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पुष्पवर्षा करके स्वागत किया। आपको बता दें 7 नवंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में संपन्न होगी, क्रिकेटर शिखर धवन बाबा बागेश्वर सिंह जमीन पर बैठकर बातचीत करते नजर आए।

English summary :
Watch Shikhar Dhawan and Umesh Yadav joins Baba Bageshwar Pad Yatra see video


Web Title: Watch Shikhar Dhawan and Umesh Yadav joins Baba Bageshwar Pad Yatra see video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Shikhar DhawanUmesh YadavHindu ReligionMathuraVrindavanशिखर धवनउमेश यादवहिन्दू धर्ममथुरा