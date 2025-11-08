VIDEO: बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 8, 2025 18:41 IST2025-11-08T18:39:48+5:302025-11-08T18:41:17+5:30
Baba Bageshwar Yatra: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा आज शनिवार सुबह फरीदाबाद पहुंची। इसमें क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाली चौक पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पुष्पवर्षा करके स्वागत किया। आपको बता दें 7 नवंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में संपन्न होगी, क्रिकेटर शिखर धवन बाबा बागेश्वर सिंह जमीन पर बैठकर बातचीत करते नजर आए।
#WATCH | Faridabad, Haryana | Former cricketer Shikhar Dhawan says, "I am very happy to be here. The idea of Acharya Dhirendra Shastri behind this padayatra is to make Hindus rise above caste lines and promote Hindutva... There is great strength in unity. Hindus should unite and… https://t.co/I5xtEiHVRBpic.twitter.com/gaAeaMhbbH— ANI (@ANI) November 8, 2025
#WATCH | Faridabad, Haryana | Former cricketer Shikhar Dhawan joined Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shashtri during his ongoing Sanatan Hindu Ekta Padayatra 2025. pic.twitter.com/5M3rKqI1Jg— ANI (@ANI) November 8, 2025
#WATCH | Faridabad, Haryana | Cricketer Umesh Yadav joins Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri during the ongoing Sanatan Hindu Ekta Padayatra 2025.— ANI (@ANI) November 8, 2025
