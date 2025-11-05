Highlights VIDEO: झूले पर झूल रहा था बच्चा, अचानक घर में घुसा तेंदुआ, देखें वायरल वीडियो

Pune Leopard Attack: महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड तालुका के काळेचीवाडी में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां घर में एक बच्चा आंगन में झूला-झूल रहा होता है, तभी अचानक दीवार कूदकर घर में तेंदुआ आ जाता है। तेंदुआ एक बिल्ली के पीछा कर रहा होता है और लड़के को देखकर वो रुक जाता है, इसके बाद लड़का बिना देर किया घर के अंदर दौड़ता है और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद घरवाले बाहर आ जाते हैं मगर तेंदुआ वहां से जा चुका होता है, ये सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है।

