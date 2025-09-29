VIDEO: नशे में धुत्त कार चालाक ने 2 लोगों को कुचला, एक्सीडेंट का वीडियो हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 29, 2025 19:06 IST2025-09-29T19:06:13+5:302025-09-29T19:06:13+5:30
Satara Omni Car Crushed 2 People: महाराष्ट्र के सातारा से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक ओमनी कार चालक नशे में धुत होकर सड़क पर गाड़ी को दौड़ा रहा था।
Satara Omni Car Crushed 2 People: महाराष्ट्र के सातारा से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक ओमनी कार चालक नशे में धुत होकर सड़क पर गाड़ी को दौड़ा रहा था। बीच सड़क कार को कभी इधर-उधर दौड़ा रहा था तभी सामने से बस आ गई और बचने के चक्कर में कार चालक ने दो लोगों को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, एक्सीडेंट सातारा के पुसेगांव -फलटन मार्ग का बताया जा रहा है।
Satara, Maharashtra 🚨⚠️— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 28, 2025
Zig-zagging Maruti Omni narrowly missed a head-on with a bus, rammed into a motorcycle, and a pedestrian had a close escape. pic.twitter.com/0loezcKgl6