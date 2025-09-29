Highlights VIDEO: नशे में धुत्त कार चालाक ने 2 लोगों को कुचला, एक्सीडेंट का वीडियो हुआ वायरल

Satara Omni Car Crushed 2 People: महाराष्ट्र के सातारा से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक ओमनी कार चालक नशे में धुत होकर सड़क पर गाड़ी को दौड़ा रहा था। बीच सड़क कार को कभी इधर-उधर दौड़ा रहा था तभी सामने से बस आ गई और बचने के चक्कर में कार चालक ने दो लोगों को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, एक्सीडेंट सातारा के पुसेगांव -फलटन मार्ग का बताया जा रहा है।

Satara, Maharashtra 🚨⚠️

Zig-zagging Maruti Omni narrowly missed a head-on with a bus, rammed into a motorcycle, and a pedestrian had a close escape. pic.twitter.com/0loezcKgl6 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 28, 2025

Watch Omni Car Crushed Two People in satara see Video

