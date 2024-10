Watch Heavy rain Madurai: 15 मिनट में 4.5 सेमी बारिश?, जलमग्न हुआ मदुरै, पानी बस्तियों में घुसा, देखें 5 वीडियो

Highlights पानी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। भोजन, पानी और दवा दी गई है। किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

Heavy rain Madurai: तमिलनाडु के मदुरै में हुई अप्रत्याशित बारिश, खासकर शुक्रवार शाम को महज 15 मिनट में हुई 4.5 सेमी बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गये। बारिश का पानी बस्तियों में घुस गया और घुटनों तक पानी भर गया, जिससे निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पारंपरिक जलस्रोत ‘कनमोई’ में दरार की आशंका के बीच लोगों को अपने सामान की सुरक्षा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी उनके घरों में भर गया। मदुरै निगम आयुक्त सी. दिनेश कुमार ने कहा, ‘‘सभी कनमोई सुरक्षित हैं और उनमें लबालब पानी भरा हुआ है, जो वैगई नदी की ओर बह रहा है।

Heavy rain lashed #Madurai last night Huge trees and EB poles fell down. 10 hour power cut in palace road area near Tirumalainayakar Mahal. Water logging in Goripalayam, Tallakulam, and periyar. Transport banned through grider bridge in Maninagaram as usual #Chennai … pic.twitter.com/HTQwR34zTU — The Times Of India (@timesofindia) October 21, 2024

अब पानी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को चार राहत केंद्रों में रखा गया है और उन्हें भोजन, पानी और दवा दी गई है। कुमार ने कहा, ‘‘सभी कनमोई और चैनल दुरुस्त हैं और किसी नुकसान की सूचना नहीं है।’’

