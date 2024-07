WATCH: घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, तभी कुत्तों के झुंड ने किया हमला; जख्मी हुआ मासूम

Dog Attack Video: दिन-प्रतिदिन लोगों के ऊपर कुत्तों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। सड़क पर घूमने वाले कुत्ते या पालतू कुत्ते हो, यह बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अपना निशाना बना लेते हैं। अब तेलंगाना से कुत्ते के हमले की डरा देने वाला फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, तेलंगाना के संगारेड्डी में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम को अपना निशाना बनाया है। श्रीनगर कॉलोनी में बुधवार को एक भयावह घटना में आवारा कुत्तों के एक समूह ने अपने घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया है जिसके शरीर पर काटने के कई निशान है।

वायरल वीडियो जिसमें बच्चे पर हो रहा हमला देखने को मिल रहा है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में छह कुत्ते अपने घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही देर बाद, पास के घर से एक व्यक्ति लड़के की ओर दौड़ता हुआ आया और कुत्तों को भगा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, जब लड़का मदद के लिए रोने लगा तो स्थानीय लोग बाहर आ गए और आवारा कुत्तों पर पत्थर फेंके और उन्हें इलाके से भगा दिया।

लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई है। समय के साथ, आवारा कुत्तों द्वारा लोगों, खासकर बच्चों पर हमला करने की खबरें सामने आई हैं, जो अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

हाल के दिनों में एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें महिला पर 15 कुत्तों ने हमला किया था। सुबह की सैर के लिए निकली एक महिला पर आवारा कुत्तों के एक झुंड द्वारा हमला किए जाने के ठीक एक सप्ताह बाद हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में मणिकोंडा के चित्रपुरी हिल्स में सुबह करीब 6 बजे करीब 15 कुत्तों ने महिला पर हमला किया।

Today this incident happend in Chitrapuri hills MIG Manikonda, in this community there are almost 20 stray dogs.many kids got bitten be these dogs this year already.maintainence wont take any action. Ghmc is anyhow useless in this case. @sudhakarudumula@TheNaveena@TV9Telugupic.twitter.com/uzmnmLjvt1