भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले-पहले अंतरिक्ष यात्री प्रभु हनुमान?, अखिलेश यादव का तंज-सारे भगवान अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं

लखनऊः समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'एस्ट्रोनॉमी' के बजाय 'एस्ट्रोलॉजी' पर विश्वास करने का दावा किया और प्रभु हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री बताने के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर तंज करते हुए कहा कि सारे भगवान अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे प्रभु हनुमान और ज्योतिष विद्या का अपमान करार देते हुए सपा प्रमुख से माफी की मांग की है। यादव ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभांशु के अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचने का जिक्र होने पर कहा, ''उनको बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने।

कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितने प्रशिक्षण से उन्हें गुजरना पड़ा होगा, तब उन्हें यह कामयाबी मिली। यह देश के लिए और व्यक्तिगत तौर पर उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है।'' उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभांशु का नागरिक अभिनंदन किये जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है।

इसमें पूरे देश के संसाधन लगे हैं, लेकिन भाजपा के लोग हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं।'' सपा प्रमुख ने कहा, ''भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। हम तो कहते हैं कि सारे भगवान अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं।'' यादव की यह टिप्पणी भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के शनिवार के उस बयान के बाद आयी है जिसमें उन्होंने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया था।

ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम में छात्रों से कहा था कि भगवान हनुमान को अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति माना जा सकता है। ठाकुर ने शनिवार को ही सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा था, ''पवनसुत हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री।'' सपा प्रमुख ने कहा, ''भाजपा के लोग एस्ट्रोनॉमी (खगोल विज्ञान) पर नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी (ज्योतिष विज्ञान) पर भरोसा करते हैं.... कि दिन कौन सा शुभ है।

आज शाम को इस समय निकलना है। आज इस रंग के कपड़े पहन कर निकलना है। तो जो लोग खगोल विज्ञान पर भरोसा नहीं करते वह कहां घूम रहे हैं?'' यादव ने कहा, ''कभी मौका मिलेगा तो हम शुभांशु से जरूर मिलेंगे। अंतरिक्ष की बहुत सारी बातें करनी हैं उनसे।'' गौरतलब है कि ‘एक्सिओम-4’ अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला इस अभियान के बाद सोमवार को पहली बार अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे।

इस बीच, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर प्रभु हनुमान और ज्योतिष विद्या का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग की है। पाठक ने एक बयान में कहा कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर हिन्दू आस्था और सनातन परंपरा का अपमान किया है।

यादव ने भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या, वेदों और ऋषियों के ज्ञान का भी उपहास उड़ाया है। आज पूरा विश्व भारतीय ज्योतिषीय गणनाओं और वैदिक खगोलशास्त्र की तारीफ़ करता है, नासा तक हमारी परंपराओं को वैज्ञानिक मानता है। लेकिन अखिलेश यादव इसे अंधविश्वास बताकर भारत की महान परंपरा का अपमान कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, ''जिस व्यक्ति की सरकार में रामभक्तों पर गोलियां चलवाई गईं, वही आज खुले मंच से भगवान हनुमान जी का मजाक बना रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सारे भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। यह बयान साफ़ दिखाता है कि उन्हें हिन्दू देवी-देवताओं की श्रद्धा और आस्था से चिढ़ है। अखिलेश यादव को अपने बयान पर पूरे हिन्दू समाज से माफी मांगनी चाहिए।''

