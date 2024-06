Watch: एक दर्जन से ज्यादा कुत्तों ने किया हमला, महिला ने दिखाई बहादुरी; हाथ से मारते हुए स्ट्रीट डॉग को खदेड़ा

Hyderabad: राह चलते लोगों पर आवारा कुत्तों का अटैक आए दिन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर रह रहे कुत्ते कई बार बच्चों को अपना शिकार बना, उनकी जान ले ले रहे हैं। तो वहीं, हैदराबाद में एक महिला पर कुत्तों की फौज ने अटैक कर दिया। महिला पर कुत्तों के अटैक की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब तेजी से वायरल हो रही है।

दरअसल, दराबाद के मणिकोंडा में शनिवार को सुबह की सैर के लिए निकली एक महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया। करीब 15 कुत्तों ने महिला पर हमला किया और महिला घबराई हुई है और कुत्तों के झुंड से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला खुद को बचाने के लिए 15 कुत्तों को हाथों से ही मारकर भगा रही है।

इस दौरान चारों तरफ से कुत्तों ने महिला को घेर रखा है और उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। महिला अपने हाथों को हवा में हिलाती और झुलाती हुई दिखाई दे रही है और अपनी चप्पल से कुत्तों को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही है। महिला एक हाथ में अपना फोन पकड़ा हुआ है और कुत्तों को मारती और भगाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है।

Woman Attacked by Pack of Dogs in Hyderabad's Manikonda Area



Ia harrowing incident on Saturday morning, a woman was attacked by approximately 15 stray dogs while on her morning walk at Chitrapuri Hills in Manikonda. The attack occurred around 6 a.m. and has raised serious… pic.twitter.com/CyljwZSGh2