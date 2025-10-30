VIDEO: ट्रेन में पर्स हुआ चोरी तो महिला का फूटा गुस्सा, AC कोच की खिड़की का शीशा तोड़ा; वीडियो वायरल

Viral Video: ट्रेन में सफर करने के दौरान अक्सर चोरी का मामले सामने आते रहते हैं। चूंकि भारतीय रेलवे से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं और भीड़भीड़ में अपराधियों के चोरी की घटना होना बहुत हद तक आसान हो जाता है। ऐसा ही चोरी का एक मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को देख यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

हालाँकि, वायरल वीडियो की लोकमत हिंदी पुष्टि नहीं करता है।

दरअसल, वायरल वीडियो में एक महिला अपने वातानुकूलित कोच की खिड़की तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। वह दावा कर रही है कि यात्रा के दौरान उसका पर्स चोरी हो गया था। साथ ही, वह पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगा रही है। इस छोटी सी क्लिप में वह बार-बार अपने डिब्बे की खिड़की के शीशे पर वार करती और उसे चकनाचूर कर देती है, जबकि साथी यात्री उससे रुकने की विनती करते हैं।

घटना के दौरान एक बच्चा, जो शायद उसका बच्चा है, उसके बगल में बैठा है और यह सब देख रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, चोरी यात्रा के बीच में हुई। रेलवे और पुलिस से मदद न मिलने से निराश महिला ने ट्रेन की खिड़की तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

एक यूज़र ने कहा, "मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है जो उसके साथ है। मुझे उम्मीद है कि किसी ने उस बच्चे को उसके गुस्से से बचाया होगा क्योंकि वह बच्चा यह सब देखने का हकदार नहीं है।"

एक अन्य ने टिप्पणी की, "सरकार को उसे रेलवे के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और उसे अपने सामान की भी देखभाल करनी चाहिए, जिसके लिए रेलवे ज़िम्मेदार नहीं है।"

अन्य ने लिखा, "यह बेहद शर्मनाक है।" एक चौथे नेटिजन ने पूछा, "भारत में इसे क्या कहेंगे - नागरिक भावना की कमी या व्यवस्था में विश्वास की कमी?" पाँचवें ने टिप्पणी की, "वह सचमुच मानसिक रूप से अस्थिर लग रही है।"

एक अन्य ने लिखा, "ऐसे लोगों को आजीवन एसी कोच में यात्रा करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। रेलवे को रेलवे की सुरक्षा के लिए सख्त नियम और उनके निहितार्थ होने चाहिए। हम उच्च श्रेणी की सुविधाओं वाली नई ट्रेनें शुरू कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

दूसरों ने सुझाव दिया, "उस पर सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए।" भारतीय रेलवे ने अभी तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।

भारतीय लोगों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है। इसी साल फरवरी में, बिहार के मधुबनी स्टेशन पर, कुंभ मेले में जा रहे यात्रियों ने ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ होने के बाद एसी डिब्बे की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वीडियो में कथित तौर पर कोच के अंदर अफरा-तफरी दिखाई दे रही थी क्योंकि खिड़कियां टूट गईं और बच्चों सहित यात्री सदमे में थे। रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने घटना की जाँच शुरू कर दी है।

