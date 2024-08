Viral Video: बारिश की मस्ती के बीच महिला से छेड़छाड़, लखनऊ में दिनदहाड़े दिखा हुड़दंगियों का उत्पात

Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शर्मसार करने वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि ये किसी छोटे शहर नहीं बल्कि राज्य की राजधानी की तस्वीरें है जिसने प्रशासन और लोगों की संवेदना पर बड़े सवाल खड़े कर दिए है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बारिश के बाद लखनऊ की सड़क पर लबालब पानी भरा है जिसमें लोग किसी तरह से गुजर रहे हैं। इस बीच, लोगों की भीड़ बारिश का मजा भी ले रही है जो पानी में मस्ती कर रहे है। हालांकि, भीड़ में मौजूद उत्पाती लोगों ने एक बाइक सवार महिला के साथ छेड़छाड़ की।

दिनदहाड़े बाइक सवार एक पुरुष और महिला को कुछ लोगों द्वारा परेशान किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा, जिसकी आलोचना भी हुई।

Lucknow: A viral video shows people mistreating a woman during rain and causing a ruckus under the Taj Hotel bridge. Police intervened, dispersed the crowd, and are identifying those involved pic.twitter.com/7TJxUYKmIv