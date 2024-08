ना मेट्रो, ना पार्क, अब क्लासरूम में स्टूडेंट्स ने एक-दूसरे को किया 'किस', सोशल मीडिया यूजर्स का बॉलीवुड पर आरोप

Highlights स्टूेंडट्स ने क्लासरूम में एक दूसरे को कर लिया किस दोनों का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया अब इस पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं

नई दिल्ली: एनसीआर में आने वाले नोएडा क्षेत्र से एक बार फिर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें बताया गया कि क्लासरूम में ही एक लड़के ने स्कूलमेट लड़की को किस कर दिया। दोनों का किस करते ही वीडियो उनके साथी ने बना लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिर यूजर्स वीडियो पर अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वायरल वीडियो में इसे लेकर शेयर करने वाले ने कहा कि कक्षा में अश्लीलता हुई। इसके आगे ये भी कहा कि नोएडा में स्कूल की कक्षा में ये कार्य हो रहा है। हालांकि, ये नहीं पता चल सका कि ये कौन से स्कूल का किस्सा है।

इस दौरान इस दृश्य को कक्षा में पढ़ रहे लड़के और लड़की के साथी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान ये भी बताया कि उधर टीचर क्लास ले रहे थे, इधर दोनों कपल रोमांस कर रहे थे। इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जहां ये घटना घटी, जो बिल्कुल और पूरी तरह से हिला देने वाला था।

अब सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि इसके लिए पूरी तरह से बॉलीवुड जिम्मेदार है। इसके अलावा स्कूल में बन रही वेब सीरिज भी, जिसके कारण आज के दौर में ये सब हो रहा है। जो कुछ भी अभिनेता कहते हैं, उसे आमजन सच मान लेते हैं और वैसा ही कर देते हैं। अगर बॉलीवुड को ऐसा करने पर नहीं रोका गया, तो कोई भी जगह नहीं बचेगी, जहां ऐसे दृश्य पाएं जाएंगे।

एक अन्य यूजर ने कहा, 'मैं उनके माता-पिता से कहना चाहता हूं कि वे उनकी पढ़ाई रुकवा दें और उनकी शादी करा दें, जो पैसा फीस पर खर्च हो रहा है, वह उनकी शादी पर खर्च किया जाएगा।'

एक तीसरे यूजर ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, "बहुत ही बेवकूफी भरी हरकतें। यह मेरी समझ से परे है कि वे पढ़ाई करने जाते हैं या छात्रों को बिगाड़ने जाते हैं। वीडियो देखने के बाद माता-पिता पर क्या बीत रही होगी?"

Breaking: A viral kissing video has emerged from a university in Noida.



The video is currently circulating on social media.#Mondaymotivaion#MondayRiddle#MondayBlogs#mondaythoughts#Noida#Up#TrendingNow#ViralVideospic.twitter.com/H87h72cQWN