Viral Video: ‘कैसा सीधा साधा…मैं कैसा भोला भला…’, खइके पान बनारस वाला’ पर थिरके भाजपा विधायक प्रशांत बंब, सोशल मीडिया पर वायरल, लोग करे रहे कमेंट

Highlights 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दूसरी बार गंगापुर सीट जीती थी। डांस का यह वीडियो बृहस्पतिवार की रात को आयोजित एक कार्यक्रम का है। हर साल मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

छत्रपति संभाजीनगरः महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की गंगापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रशांत बंब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय गाने ‘खइके पान बनारस वाला’ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ उपयोगकर्ता विधायक के डांस की प्रशंसा कर रहे हैं, तो कुछ ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जब मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में किसान फसलों की बर्बादी की समस्या से जूझ रहे हैं, तब वे डांस करने में व्यस्त हैं। बंब ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दूसरी बार गंगापुर सीट जीती थी।

उनके डांस का यह वीडियो बृहस्पतिवार की रात को आयोजित एक कार्यक्रम का है। बंब ने कहा, “हर साल मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस साल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल म्हैसमाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मैंने ‘खइके पान बनारस वाला’ गाने पर डांस किया। इससे पहले, मैंने लावणी गीत भी गाया, जो महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता।”

A video circulating on social media shows BJP MLA #PrashantBamb from Maharashtra dancing to Amitabh Bachchan's popular song.



Bamb, who represents the Gangapur assembly seat in Chhatrapati Sambhajinagar district, performed the dance during a programme.



