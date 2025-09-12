VIDEO: क्लास में पढ़ रहे थे बच्चे, अचानक 2 टीचरों में मारपीट शुरू; CCTV में कैद वाकया
By अंजली चौहान | Updated: September 12, 2025 14:21 IST2025-09-12T14:18:15+5:302025-09-12T14:21:53+5:30
Viral Video: छत्तीसगढ़ के एक स्कूल का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें दो शिक्षक कक्षा में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे छात्र डरकर चीखते हुए भाग गए। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया है और अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया है।
Viral Video: छत्तीसगढ़ के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो टीचरों की लड़ाई होते नजर करते आ रहे हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ ज़िले के बिलाईगढ़ अंचल में एक चौंकाने वाली घटना ने शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के एक शासकीय हाई स्कूल में दो शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी छोड़कर कक्षा में ही मारपीट कर दी। अचानक हुई मारपीट से स्कूल में मौजूद छात्र घबरा गए और चीखते-चिल्लाते कक्षा से बाहर भाग गए।
इस अफरा-तफरी ने पढ़ाई का माहौल बिगाड़ दिया और पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई, जब तक कि दूसरे शिक्षकों ने आकर दोनों को अलग नहीं किया।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ के धारासीव हाई स्कूल में दो शिक्षकों के बीच हुई मारपीट ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पढ़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद बच्चों के सामने लात-घूंसे तक पहुंच गया। डर के कारण छात्र कक्षा से भागते नजर आए। स्कूल बच्चों को सुरक्षा और शिक्षा देने का स्थान… pic.twitter.com/NmeR42rCMz— Jaydas Manikpuri (@JayManikpuri2) September 12, 2025
छात्रों के अनुसार, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब शिक्षक विनीत दुबे समय पर कक्षा में नहीं पहुँचे। उनकी अनुपस्थिति में मनोज कश्यप ने हिंदी की कक्षा के दौरान छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। विनीत दुबे के आने पर उन्होंने विरोध किया और मनोज को कक्षा से बाहर जाने को कहा। बहस जल्द ही गाली-गलौज से मारपीट में बदल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चलता है कि यह झगड़ा हिंसा में बदल गया, दोनों शिक्षकों ने बच्चों के सामने मारपीट की और इस घटना में दोनों घायल हो गए। घबराए हुए छात्रों को हिंसा से बचने के लिए बेंचों से कूदकर कक्षा से बाहर भागते देखा जा सकता है।
यह पूरा दृश्य स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और अब वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें शिक्षक छात्रों के सामने ही झगड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बाद में, अभिभावकों और अन्य शिक्षकों ने इस संवाददाता को बताया कि विनीत दुबे का व्यवहार काफ़ी समय से समस्या बना हुआ है। बताया जाता है कि वह पहले भी शिक्षकों से झगड़ चुका है और अक्सर स्कूल देर से आता है।
संपर्क करने पर, खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर स्कूल के प्रधानाचार्य लिखित शिकायत करते हैं, तो औपचारिक जाँच शुरू की जाएगी और दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया।