VIDEO: ब्लिंकिट से महिला ने देर रात मंगाई चूहे मारने की दवा, डिलीवरी एजेंट को हुआ शक; फिर हुआ कुछ ऐसा...

Blinkit Viral Video: किसी की जरा सी सावधानी से अगर किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। जी हां, ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है, जहां एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की चालाकी ने महिला की जान बचा ली। असल में एक रूटीन डिलीवरी के तौर पर शख्स को महिला का ऑर्डर मिला। महिला ने देर रात ऑनलाइन चूहे मारने वाली दवा मंगाई।

राइडर को चूहे मारने की दवा के तीन पैकेट का ऑर्डर मिला और वह दिए गए पते पर चला गया। हालांकि, घर पहुंचने पर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दरवाज़ा खोलने वाली महिला परेशान और रो रही थी।

अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हुए, डिलीवरी पार्टनर ने उससे धीरे से बात की और उसकी इमोशनल हालत को समझने की कोशिश की। हालांकि उसने कोई भी नुकसान पहुंचाने का इरादा होने से इनकार किया, लेकिन राइडर ने अपनी चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया। वह वहीं रुका, उससे हमदर्दी से बात की, और उसे खुद को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा, उसे याद दिलाया कि उसकी ज़िंदगी कीमती है और मुश्किल पल आखिरकार गुज़र जाते हैं। एक पक्का कदम उठाते हुए, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और ज़हर अपने साथ वापस ले गया।

बाद में उसने यह घटना सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया यूज़र्स ने उसकी समझदारी के लिए उसकी तारीफ की है।

इंस्टाग्राम पर ब्लिंकिट राइडर ने कहा, “कुल तीन चूहे मारने की दवा। मुझे नहीं पता कि ऑर्डर करते समय वे क्या सोच रहे थे। लेकिन उन्हें इतना रोते हुए देखकर, मुझे लगा कि उन्हें कोई दिक्कत है और उन्होंने यह ऑर्डर किया है। लेकिन जब मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचा, तो मैं यह ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सका। वह बस रोती रही। फिर मैं उसके पास गया और कहा, ‘तुम्हें चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, सुसाइड मत करना’ और पूछा, ‘क्या तुमने यह इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि तुम सुसाइड करना चाहती हो?’ उसने जवाब दिया, ‘नहीं, भाई, ऐसी बात नहीं है।’ मैंने कहा, ‘नहीं, झूठ मत बोलो। तुम बस सुसाइड करना चाहती हो। अगर तुम्हें चूहों की प्रॉब्लम होती, तो तुम इसे शाम सात बजे के आसपास या उससे भी पहले ऑर्डर कर सकती थी। शायद अगले दिन। इस समय ऑर्डर करने का कोई कारण नहीं है।’

बाद में, मैंने उसे समझाया और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया है।”

इंटरनेट ने राइडर की समझदारी की तारीफ की

पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए, एक यूज़र ने लिखा, “एक रोबोट ने डिलीवर कर दिया होता।”

दूसरे ने शेयर किया, “खुद को नुकसान पहुंचाने वाली संदिग्ध वेबसाइट्स ब्राउज़ करने और ऐसी चीज़ें ऑर्डर करने पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यह किया जा सकता है।”

एक कमेंट में लिखा था, “इमोशनल इंटेलिजेंस वाला डिलीवरी हीरो, दुर्लभ कॉम्बिनेशन।” एक व्यक्ति ने कहा, “उस ब्लिंकिट डिलीवरी वाले ने एक ज़रूरतमंद इंसान को देखा, सिर्फ़ एक ऑर्डर नहीं। पहले मदद करने का उसका फ़ैसला हम सभी के लिए एक मज़बूत याद दिलाता है कि हमें एक-दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही कामों से असली कम्युनिटी बनती है।”

दूसरे ने कहा, “इंसानियत में विश्वास रखने के लिए इस आदमी को सलाम। अगर यह कोई चीनी रोबोट या ड्रोन होता, तो आज हम एक जान खो देते।”

एक और ने कहा, “यह सर्विस से मना करना नहीं है, यह इंसानियत की मौजूदगी है। उसने ज़हर की जगह हमदर्दी पहुंचाई। ब्लिंकिट के एल्गोरिदम ने कहा डिलीवर करो, लेकिन उसके ज़मीर ने कहा रुको। रेटिंग के पीछे भागने वाली दुनिया में, उसने ज़िम्मेदारी चुनी। कभी-कभी सबसे बहादुरी का काम ना कहना होता है। असली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ही दिखती है।”

कई यूज़र्स ने ब्लिंकिट के मैनेजमेंट से डिलीवरी पार्टनर की तुरंत सोच और दयालु काम को इनाम देकर औपचारिक रूप से पहचानने का आग्रह किया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कंपनी को टैग करके, मुश्किल समय में आगे आने और शायद एक जान बचाने के लिए राइडर की तारीफ़ की। अभी तक, ब्लिंकिट ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान या जवाब जारी नहीं किया है।

