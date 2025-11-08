VIDEO: दे दना दन जड़े थप्पड़, ज्वेलरी शॉप ऑनर ने महिला को पीटा; चोरी की कोशिश नाकाम

VIDEO:अहमदाबाद में एक ज्वेलरी शॉप में महिला चोरी करने के लिए पहुंची, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में महिला जो चोरी के इरादे से दुकान में घुसती है कि तभी वह दुकानदार पर मिर्ची पाउडर डाल देती है। लेकिन इसमें तब दिलचस्प मोड़ आता है जब सुनार तेजी से महिला को पकड़ लेता है और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। दुकानदार ने महिला को केवल 25 सेकंड में लगभग 20 थप्पड़ मारकर अपना बचाव किया।

यह घटना 3 नवंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे अहमदाबाद के रानिप सब्जी मंडी के पास स्थित एक सोने-चाँदी के आभूषण की दुकान में हुई। सीसीटीवी फुटेज, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, में दिखाई दे रहा है कि महिला अपना चेहरा दुपट्टे से आंशिक रूप से ढके हुए, ग्राहक होने का नाटक करते हुए दुकान में प्रवेश कर रही है।

कुछ ही क्षण बाद, उसने दुकानदार की आँखें बंद करने के बाद दुकान लूटने के इरादे से अचानक उस पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। हालाँकि, मिर्च पाउडर के निशाने पर न लगने से उसकी योजना विफल हो गई।

दुकानदार को उसकी मंशा का एहसास हुआ और उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। वीडियो में वह उठता हुआ दिखाई दे रहा है और महिला को बार-बार थप्पड़ मारता है, फिर काउंटर के ऊपर से कूदकर उसे दुकान से बाहर धकेलता है और उसे थप्पड़ मारता रहता है।

इस नाटकीय फुटेज ने ऑनलाइन व्यापक प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं, और कई लोगों ने दुकानदार की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की है।

जाँच जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुकानदार ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। हालाँकि, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जाँच शुरू कर दी है ताकि संबंधित महिला की पहचान और पता लगाया जा सके।

रानिप पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक केतन व्यास ने पुष्टि की कि हालाँकि व्यवसायी ने आगे कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, फिर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी गई है।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए एक बयान में, अहमदाबाद पुलिस ने कहा, "इस मामले में, शिकायतकर्ता से इस संबंध में बयान लेने के लिए दो बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई और उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया, लेकिन शिकायतकर्ता व्यवसायी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए इच्छुक नहीं है। फिर भी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश के लिए जाँच शुरू कर दी गई है।"

अधिकारियों ने आगे कहा कि संदिग्ध का पता लगाने के प्रयास जारी हैं, हालाँकि पीड़िता ने मामला दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है।

