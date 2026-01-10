VIDEO: मंच पर मुंह के बल गिरे WFI के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण सिंह, यूजर्स ने भाजपा नेता की उड़ाई खिल्ली

By अंजली चौहान | Updated: January 10, 2026 10:26 IST2026-01-10T10:23:55+5:302026-01-10T10:26:41+5:30

Brij Bhushan Sharan Singh Video: उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक राष्ट्रकथा कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ऊंचे मंच पर संतुलन खोकर मुंह के बल गिर पड़े।

video viral Former WFI Chairman Brijbhushan Singh falls face down on UP Event stage users mock BJP leader | VIDEO: मंच पर मुंह के बल गिरे WFI के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण सिंह, यूजर्स ने भाजपा नेता की उड़ाई खिल्ली

VIDEO: मंच पर मुंह के बल गिरे WFI के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण सिंह, यूजर्स ने भाजपा नेता की उड़ाई खिल्ली

Brij Bhushan Sharan Singh Video: भाजपा के नेता और WFI के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह के साथ जो हुआ, उसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपने बेटे करण के समर्थन में आयोजित 'राष्ट्रकथा' रैली के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद मंच से मुंह के बल गिर गए।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तेजी से फैल गया। गोंडा में राष्ट्रकथा कार्यक्रम के वायरल 30-सेकंड के क्लिप में, बृज भूषण सिंह एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर उसके किनारे के पास जाते हुए दिख रहे हैं। अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे आगे की ओर गिर जाते हैं, जिससे उनका सिर नीचे ज़मीन पर लगता है।

साइड एंगल से शूट किए गए वीडियो में यह नाटकीय गिरावट पूरी तरह से दिखती है, जिसमें गिरने की ऊंचाई और ज़मीन पर ज़ोर से गिरने का दृश्य साफ है। क्लिप गिरने के तुरंत बाद खत्म हो जाता है, जिसमें सिंह को जल्दी से उठकर बैठते हुए दिखाया गया है।

वीडियो ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद, नेटिज़न्स ने मीम्स सर्कुलेट करना शुरू कर दिया और घटना का मज़ाक उड़ाते हुए व्यंग्यात्मक कमेंट्स पोस्ट किए।

एक यूज़र ने लिखा, "यह मोलेस्टर और कितना गिरेगा? पहले इज़्ज़त से, अब मंच से भी!" दूसरे ने कमेंट किया, "हे राम! बीजेपी का नया योगासन – 'मुखौटे मुंह पर गिरना'।"

तीसरे यूज़र ने जोड़ा, "सद्गुरु प्रवचन दे रहे थे और यह ड्रामा क्रिएट कर गए... राष्ट्रकथा का नया लेवल।"

विवादों में रहे बृजभूषण सिंह

बृज भूषण सिंह 2023 से यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद से एक विवादास्पद हस्ती बने हुए हैं।

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और अन्य सहित शीर्ष महिला पहलवानों ने उन पर कई सालों तक यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करने, गलत तरीके से छूने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया, जो लगभग 2012 से शुरू हुआ था। सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया है, और उन्हें विरोधियों द्वारा रची गई राजनीतिक साज़िश बताया है। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जल्दी ज़मानत मिल गई।

विवाद के बाद, सिंह को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का टिकट नहीं मिला, जिसके बजाय उनके बेटे करण ने चुनाव लड़ा। उन्हें WFI अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। सिंह को अतीत में कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 1990 के दशक में TADA के तहत आरोप, बाबरी मस्जिद विध्वंस से कथित संबंध और दंगे और हत्या के प्रयास से संबंधित मामले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश में उन्हें बरी कर दिया गया या मामले बंद कर दिए गए।

जनवरी 2026 में, सिंह ने दावा किया कि उन्हें एक साज़िश के कारण 'अपमानित किया गया और बाहर निकाल दिया गया' और उन्होंने लोकसभा में लौटने की कसम खाई, ज़रूरत पड़ने पर एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी। लगातार विवादों के बावजूद, वह क्षेत्रीय राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय बने हुए हैं।

Web Title: video viral Former WFI Chairman Brijbhushan Singh falls face down on UP Event stage users mock BJP leader

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Brij Bhushan Sharan SinghViral Videosocial mediaUttar Pradesh Bharatiya Janata Partyबृज भूषण शरण सिंहवायरल वीडियोसोशल मीडिया