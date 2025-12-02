Highlights गोलगप्पा खाते समय महिला का जबड़ा लॉक, डॉक्टरों के उड़े होश, देखें वायरल वीडियो

Auraiya Viral Video: उत्तर प्रदेश की औरैया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक महिला का गोलगप्पे खाते समय मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल महिला का जबड़ा लॉक हो गया जिसके बाद महिला के घरवाले उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। महिला को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां महिला का इलाज चल रहा है, 42 वर्षीय महिला इकला देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा मामला शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा जहां गोलगप्पे खाने से किसी का मुंह खुला का खुला रह गया हो।

English summary :

UP Auraiya Viral Video Womans Jaw Locks While Eating Golgappa Watch Full Video Here

Web Title: UP Auraiya Viral Video Womans Jaw Locks While Eating Golgappa Watch Full Video Here