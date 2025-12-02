गोलगप्पा खाते समय महिला का जबड़ा लॉक, डॉक्टरों के उड़े होश, देखें वायरल वीडियो
Woman’s Mouth Gets Stuck While Eating Golgappa: उत्तर प्रदेश की औरैया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक महिला का गोलगप्पे खाते समय मुंह खुला का खुला रह गया।
Auraiya Viral Video: उत्तर प्रदेश की औरैया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक महिला का गोलगप्पे खाते समय मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल महिला का जबड़ा लॉक हो गया जिसके बाद महिला के घरवाले उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। महिला को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां महिला का इलाज चल रहा है, 42 वर्षीय महिला इकला देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा मामला शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा जहां गोलगप्पे खाने से किसी का मुंह खुला का खुला रह गया हो।
गोलगप्पा खाने के लिए महिला ने मुंह खोला.. मुंह कुछ ज्यादा ही खुल गया ..
इतना ज्यादा कि जबड़ा डिसलोकेट हो गया.. मुंह बंद ही नहीं हुआ.. महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उनका जबड़ा सेट किया..
(पानी पूरी) गोलगप्पा खाना वाली महिलाओं के लिये जरुरी सूचना चटकारे लेकर गोलगप्पा खाना कहीं भारी न पड़ जाये औरैया जिले की घटना सामने आई है, जहां गोलगप्पा खाना एक महिला के लिए मुसीबत बन गया।का गोलगप्पा खाते समय अचानक जबड़ा उतर गया।
लॉक हुए जबड़े से मची अफरातफरी
बड़ा गोलगप्पा मुंह में डालते ही जबड़ा लॉक
परिवार घबराया, महिला को तुरंत इलाज मिला
