बड़े बेटे के भाजपा में शामिल होने को उचित ठहराया, कांग्रेस नेता एके एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ का वीडियो वायरल, देखें

Highlights बेटे को प्रार्थनाओं के कारण राजनीति में नया अवसर मिला। चिंतन शिविर में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ पारित एक प्रस्ताव से झटका लगा था। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है और भाजपा में शामिल होने की बात कही है।

तिरुवनंतपुरमःकांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने बड़े बेटे के भाजपा में शामिल होने को उचित ठहराती नजर आ रही हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद केरल में कांग्रेस पार्टी को असहज होना पड़ा रहा है। एक ईसाई ध्यान केंद्र के यूट्यूब चैनल पर जारी वीडियो में, भावुक एलिजाबेथ को यह स्वीकार करते हुए देखा जा सकता है कि वह अनिल एंटनी को भाजपा से मिले निमंत्रण के बारे में बहुत पहले से जानती थीं।

An incredible story - hilarious, yet profoundly political.



This is the senior INC Leader AK Antony's wife Elizabeth Antony on why their son @anilkantony joined the BJP:



"Anil's greatest aspiration was to enter politics. However, his dream faced a significant obstacle when the… pic.twitter.com/LUvrxCXjF2 — Siddharth (@DearthOfSid) September 23, 2023

वायरल वीडियो में एलिजाबेथ को यह दावा करते हुए सुना जा सकता है कि उनके बेटे को प्रार्थनाओं के कारण राजनीति में नया अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हालांकि, उनके दोनों बेटे राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हालिया चिंतन शिविर में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ पारित एक प्रस्ताव से झटका लगा था।

एंटनी की पत्नी ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए बहुत प्रार्थना की और तभी उन्हें अनिल का फोन आया। एंटनी की पत्नी ने वीडियो में कहा, ‘‘मेरा बेटा 39 साल का हो गया...उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है और उन्होंने उसे भाजपा में शामिल होने की बात कही है।’’

एलिजाबेथ ने कहा कि वह और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी में विश्वास करता है, लेकिन उनके बेटे ने उनसे कहा कि अगर वह भाजपा में शामिल होंगे तो उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। एलिजाबेथ ने कहा कि उन्होंने परिवार में किसी को भी अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले के बारे में नहीं बताया।

According to Elizabeth Antony, the wife of Congress leader AK Antony, her son @anilkantony decided to join @BJP4India after realising he has no further in @INCIndia after it passed resolution in chintan shivir against dynasty politics. pic.twitter.com/uYcThxVSKp — Bobins Abraham Vayalil (@BobinsAbraham) September 23, 2023

उन्होंने स्वीकार किया कि अनिल के भाजपा में शामिल होने के बारे में चार दिन बाद टीवी चैनलों के माध्यम से पता चलने पर ए.के. एंटनी को झटका लगा था। उन्होंने कहा कि एंटनी ने बाद में अपने बेटे के फैसले को स्वीकार किया और उसे कहा कि जब भी मन चाहे वह घर आ सकता है, लेकिन घर में राजनीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व, एंटनी या अनिल एंटनी ने अभी तक इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस साल अप्रैल में भाजपा में शामिल हुए थे।

Web Title: Thiruvananthapuram Elder son's joining BJP justified video Congress leader AK Antony's wife Elizabeth goes viral, watch