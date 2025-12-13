Highlights VIDEO: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, अलीगढ़ के होटल की घटना

Aligarh Spitting on Roti Video: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक बेहद आपत्तिजनक घटना सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक ढाबे पर काम करने वाला कारीगर तंदूरी रोटी बनाते समय बेहद गंदी हरकत करता नजर आया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान और नाराज़ हैं। आमतौर पर खाने-पीने की चीजें साफ-सफाई और ईमानदारी के साथ बनाई जानी चाहिए, लेकिन वायरल वीडियो में इसका बिल्कुल उल्टा दृश्य दिखाई देता है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कारीगर रोटी बनाते वक्त उस पर थूक लगाता है। वीडियो के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे संबंधित कारीगर के साथ-साथ ढाबा संचालक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

