Shocking Video: तंदूरी रोटी बनाते समय थूक रहा था अहमद, वीडियो वायरल होने पर अरेस्ट

Highlights Shocking Video: संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है। Shocking Video: मामले का वीडियो स्थानीय निवासी अजय राय ने पुलिस के साथ साझा किया। Shocking Video: पुलिस ने कहा कि घटना की पुष्टि कर गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं।

मऊः मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को प्रीति भोज के दौरान तंदूरी रोटियां बनाते समय आटे पर थूकने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार को पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश मौर्य के घर पर हुई। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनूप कुमार ने बताया, ‘‘आरोपी अहमद समारोह में रोटियां बना रहा था। शिकायत और सामने आए वीडियो के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है।’’ इस मामले का वीडियो स्थानीय निवासी अजय राय ने पुलिस के साथ साझा किया, जिन्होंने अधिकारियों को सूचित किया और एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि घटना की पुष्टि कर गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं।

Shocking Video: Cook Spits on Roti Before Baking in Mau; Police Launch Probe



MAU, UP: A disturbing video has surfaced from the Dohrighat police station area of Mau district, showing a cook (bawarchi) spitting on roti dough just before placing it into the tandoor/chulha. pic.twitter.com/VbbJAK7bdn — Dalimss News (@Dalimss_News) December 6, 2025

Web Title: Shocking Video Ahmed spitting making tandoori roti arrested video went viral Cook Spits Roti Before Baking video tandoor chulha