Saturn Lunar occultation: देश के विभिन्न हिस्सों में दिखा दुर्लभ शाही चंद्र ग्रहण, सामने आया वीडियो, यहां देखें

भारत के कई हिस्सों में 24-25 जुलाई की रात को शनि चंद्र ग्रहण नामक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। यह खगोलीय घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा सीधे शनि के सामने से गुजरता है, जिससे चक्राकार ग्रह अस्थायी रूप से दृश्य में अस्पष्ट हो जाता है। इस कार्यक्रम ने दिल्ली के इंडिया गेट क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के हलचल भरे शहर कोलकाता सहित कई क्षेत्रों में स्काईवॉचर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया।

शनि चंद्र ग्रहण ने उन भाग्यशाली लोगों के लिए एक शानदार दृश्य प्रदान किया जो इसे देख सके। चंद्रमा और शनि का यह संरेखण न केवल एक दृश्य है बल्कि खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना भी है। गुप्त विद्या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करती है, जिससे शोधकर्ताओं को आकाशीय गतिविधियों की पेचीदगियों और शनि की दृश्यता को समझने में मदद मिलती है।

देश भर में खगोलविदों और स्काईवॉचर्स ने इस दुर्लभ घटना की एक झलक पाने के लिए अपनी दूरबीनें लगाईं। दिल्ली में, इंडिया गेट क्षेत्र उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया, जबकि कोलकाता में, इस कार्यक्रम में दिव्य नृत्य देखने के लिए उत्सुक बड़ी भीड़ उमड़ी।

शनि का रहस्य सौर मंडल के पिंडों की जटिल कोरियोग्राफी पर प्रकाश डालता है। ऐसी घटनाओं का खगोलीय समुदाय द्वारा उत्सुकता से इंतजार किया जाता है, क्योंकि वे अद्वितीय अंतर्दृष्टि और डेटा प्रदान करते हैं जो ग्रहों की स्थिति और आंदोलनों के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकते हैं।

यह दुर्लभ खगोलीय घटना भारत में 18 साल बाद हो रही है, जो दोनों खगोलविदों को चंद्रमा और शनि के बीच की घटना का अध्ययन करने का अनूठा अवसर प्रदान कर रही है। इससे पहले, 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि को हुआ था।

ग्रहण देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दिया था, जिसमें दिल्ली में नेहरू तारामंडल, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, गुजरात के राजकोट और मुंबई के चेंबूर शामिल थे। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिससे चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है।

