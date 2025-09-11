4 बच्चों की मां को 20 वर्षीय युवक से प्रेम, प्यार की कहानी और प्रेमिका गर्भवती, पंचायती के बाद गर्भपात कराने से इनकार

Highlights पंचायत में युवक के चाचा ने महिला के पिता को 10 हजार रुपये दिए। महिला को पतरघट बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। महिला ने विरोध किया और पुलिस की चेतावनी दी।

सहरसाःबिहार में सहरसा जिले के सौरबाजार प्रखंड क्षेत्र के कांप पूर्वी पंचायत के गोरबगढ़ गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चार बच्चों की मां को एक 20 वर्षीय युवक से प्रेम हो गया। दोनों के प्रेम की चली कहानी के बीच महिला गर्भवती हो गई। मामला तब तूल पकड़ लिया, जब गर्भवती महिला अचानक अपने 20 वर्षीय प्रेमी के घर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के परिजनों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला के माता-पिता को बुलाया और गांव के गणमान्य लोगों के बीच पंचायत कराई।

पंचायत में युवक के चाचा ने महिला के पिता को 10 हजार रुपये दिए। इसके बाद महिला को पतरघट बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करने पर महिला ने विरोध किया और पुलिस की चेतावनी दी। इसके बाद महिला घर लौट आई।

लेकिन एक सप्ताह बाद वह फिर प्रेमी के घर सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव पहुंच गई और वहीं जीने-मरने की कसम खाने लगी। घटना के बाद गांव में भीड़ जुट गई और पुलिस को बुलाना पड़ा। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर दोनों ओर के लोगों से बातचीत कर रही है। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Web Title: Saharsa Mother 4 children fell love with 20-year-old boy love story continued girlfriend got pregnant after Panchayat refused to have an abortion