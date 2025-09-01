किन्नरों ने इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन की घटना का वीडियो वायरल

किन्नरों ने इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन की घटना का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 1, 2025 20:28 IST2025-09-01T20:28:55+5:302025-09-01T20:28:55+5:30
RPF Inspector Beaten Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें ट्रेनों में किन्नर अक्सर यात्रियों को पैसे के लिए परेशान करते नजर आते हैं। मगर इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। वीडियो में इंस्पेक्टर बचने के लिए भागता हुआ नजर आ रहा है, किन्नर इंस्पेक्टर को दौड़ाकर पीटते नजर आ रहा है और उनके पास डंडा भी है जिससे इंस्पेक्टर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद आरपीएफ कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्टर को बचाया, वायरल वीडियो को सोशल मीडिया X पर @yogeshtiwariraj नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।
देवरिया रेलवे स्टेशन पर देर रात को किन्नरों ने जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया. किन्नरों ने डंडा लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर को पूरे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाया. अचानक इस हमले से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई.#Deoria#RailwayStation#Kinnarpic.twitter.com/N84800MsHO— Yogesh Tiwari (@yogeshtiwariraj) September 1, 2025