VIDEO: रैपिडो चालक पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, वीडियो हुआ वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: November 8, 2025 19:38 IST2025-11-08T19:34:42+5:302025-11-08T19:38:05+5:30

Rapido Driver Viral Video: बेंगलुरु में महिला ने रैपिडो बाइक ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Rapido Driver Viral Video: बेंगलुरु में महिला ने रैपिडो बाइक ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला चर्च स्ट्रीट से पीजी लौट रही थी और उसने रैपिडो बुक की और रास्ते में ड्राइवर ने कथित तौर पर बाइक चलाते हुए उनके पैरों पर हाथ लगाने की कोशिश की। PG पहुंचने पर पीड़िता रो पड़ीं जिसके बाद एक राहगीर ने ड्राइवर को डांट लगाई जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।


 

