35 लाख के भैंसे युवराज का जलवा, राजस्थान के पुष्कर मेले का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: October 29, 2025 13:57 IST2025-10-29T13:57:36+5:302025-10-29T13:57:47+5:30

VIRAL VIDEO: राजस्थान के अजमेर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां सबसे ज्यादा आकर्षण 35 लाख रुपये कीमत वाला भैंसा युवराज बना हुआ है, मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा।

Rajasthan Pushkar Cattle Fair Buffalo Yuvraj Price at 35 Lakh Video Viral | 35 लाख के भैंसे युवराज का जलवा, राजस्थान के पुष्कर मेले का वीडियो वायरल

35 लाख के भैंसे युवराज का जलवा, राजस्थान के पुष्कर मेले का वीडियो वायरल

Highlights35 लाख के भैंसे युवराज का जलवा, राजस्थान के पुष्कर मेले का वीडियो वायरल

VIRAL VIDEO: राजस्थान के अजमेर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां सबसे ज्यादा आकर्षण 35 लाख रुपये कीमत वाला भैंसा युवराज बना हुआ है, मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार युवराज मुर्रा नस्ल का भैंसा है, वजन 800 किलो है और 25 लाख रुपये की बोली लग चुकी है और मांग 35 लाख रुपये बताई जा रही है। आपको बता दें युवराज को खास खुराक दी जाती है जिसमें काजू, बादाम, घी और दूध जैसे पौष्टिक तत्व शामिल हैं, युवराज को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ है।

Web Title: Rajasthan Pushkar Cattle Fair Buffalo Yuvraj Price at 35 Lakh Video Viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :RajasthanViral Videoweirdराजस्थानवायरल वीडियोअजब गजब