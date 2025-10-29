35 लाख के भैंसे युवराज का जलवा, राजस्थान के पुष्कर मेले का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: October 29, 2025 13:57 IST2025-10-29T13:57:36+5:302025-10-29T13:57:47+5:30
VIRAL VIDEO: राजस्थान के अजमेर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां सबसे ज्यादा आकर्षण 35 लाख रुपये कीमत वाला भैंसा युवराज बना हुआ है, मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार युवराज मुर्रा नस्ल का भैंसा है, वजन 800 किलो है और 25 लाख रुपये की बोली लग चुकी है और मांग 35 लाख रुपये बताई जा रही है। आपको बता दें युवराज को खास खुराक दी जाती है जिसमें काजू, बादाम, घी और दूध जैसे पौष्टिक तत्व शामिल हैं, युवराज को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ है।
#WATCH | Ajmer, Rajasthan: A buffalo named 'Yuvraj,' priced at Rs 35 lakhs, draws attention at the International Pushkar Cattle Fair.— ANI (@ANI) October 29, 2025
Owner of the buffalo, Bharat Kumar, says, "This is a Murrah breed buffalo... It weighs around 800 kg... For this buffalo, people have already bid… pic.twitter.com/rZgHteYkIH