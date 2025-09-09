VIDEO: राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को दिया पप्पी गिफ्ट, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 9, 2025 19:34 IST2025-09-09T19:34:47+5:302025-09-09T19:34:47+5:30
Rahul Gandhi Gift a Cute Puppy: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को एक प्यारा सा पप्पी गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं।
Rahul Gandhi Gift a Cute Puppy:कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें राहुल गांधीकांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को एक प्यारा सा पप्पी गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। जैसा की कई बार देखा गया है राहुल गांधी को कुत्तों से काफी प्यार है। जैसे ही राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती को पप्पी गिफ्ट किया बच्ची खुशी से उसके साथ खेलने लगी। इस दौरान खड़गे के परिवार के सभी लोग मौजूद थे, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।