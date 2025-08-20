VIDEO: कार का बोनट खोलते ही निकला विशाल अजगर, अजमेर का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 12:17 IST2025-08-20T12:17:57+5:302025-08-20T12:17:57+5:30
Python Inside Car Bonnet: अजमेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें लगभग 7 फुट का विशाल अजगर कार के बोनट में छिपा बैठा था, जैसे ही ड्राईवर ने कार का बोनट खोला तो उसके होश उड़ गए।
HighlightsVIDEO: कार का बोनट खोलते ही निकला विशाल अजगर, अजमेर का वीडियो वायरल
Python Inside Car Bonnet: अजमेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें लगभग 7 फुट का विशाल अजगर कार के बोनट में छिपा बैठा था, जैसे ही ड्राईवर ने कार का बोनट खोला तो उसके होश उड़ गए। तुरंत उसने सांप पकड़ने वाले को बुलवाया, इसके बाद काफी मुश्किल से अजगर को बाहर निकाला गया और जंगल में छोड़ा गया। वायरल वीडियोराजस्थान के अजमेर का बताया जा रहा है, बारिश के मौसम में लोगों को अपने वाहन को साफ़ जगह खड़ा करना चाहिए क्यों की इस मौसम में सांप ज्यादा बाहर निकलते हैं और छुपने के लिए अंधेरे वाली जगह तलाशते हैं।
वायरल वीडियोराजस्थान के अजमेर का है. यहां एक कार की बोनट पर 7 फीट लंबा अजगर घुसा दिखाई दिया. pic.twitter.com/fUDFNpts2K— Abhishek Kumar (@pixelsabhi) August 19, 2025