VIDEO: कार का बोनट खोलते ही निकला विशाल अजगर, अजमेर का वीडियो वायरल

Python Inside Car Bonnet: अजमेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें लगभग 7 फुट का विशाल अजगर कार के बोनट में छिपा बैठा था, जैसे ही ड्राईवर ने कार का बोनट खोला तो उसके होश उड़ गए। तुरंत उसने सांप पकड़ने वाले को बुलवाया, इसके बाद काफी मुश्किल से अजगर को बाहर निकाला गया और जंगल में छोड़ा गया। वायरल वीडियोराजस्थान के अजमेर का बताया जा रहा है, बारिश के मौसम में लोगों को अपने वाहन को साफ़ जगह खड़ा करना चाहिए क्यों की इस मौसम में सांप ज्यादा बाहर निकलते हैं और छुपने के लिए अंधेरे वाली जगह तलाशते हैं।

Python Inside Car Bonnet, Ajmer Video Went Viral

