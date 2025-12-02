VIDEO: कानपुर रेलवे स्टेशन पर निकला अजगर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 2, 2025 19:02 IST2025-12-02T19:00:41+5:302025-12-02T19:02:26+5:30

Python Found at Kanpur Railway Station: कानपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें रेलवे ट्रैक पर अजगर नजर आ रहा है जिसे रेस्क्यू किया जा रहा है।

Python Found at Kanpur Railway Station Watch Viral Video | VIDEO: कानपुर रेलवे स्टेशन पर निकला अजगर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: कानपुर रेलवे स्टेशन पर निकला अजगर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: कानपुर रेलवे स्टेशन पर निकला अजगर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, देखें वायरल वीडियो

Python Found at Kanpur Railway Station:कानपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें रेलवे ट्रैक पर अजगर नजर आ रहा है जिसे रेस्क्यू किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म किनारे चल रहे यात्री सांप देखकर डर जाते हैं और कुछ वीडियो बनाने लगते हैं। रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति संभाला और ट्रैक को खाली कराया, वहां एक शख्स ने रस्सी और लकड़ी की मदद से अजगर को रेस्क्यू किया।

English summary :
Python Found at Kanpur Railway Station Watch Viral Video


Web Title: Python Found at Kanpur Railway Station Watch Viral Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral Videokanpurवायरल वीडियोकानपुर