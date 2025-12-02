VIDEO: कानपुर रेलवे स्टेशन पर निकला अजगर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 2, 2025 19:02 IST2025-12-02T19:00:41+5:302025-12-02T19:02:26+5:30
Python Found at Kanpur Railway Station: कानपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें रेलवे ट्रैक पर अजगर नजर आ रहा है जिसे रेस्क्यू किया जा रहा है।
Python Found at Kanpur Railway Station:कानपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें रेलवे ट्रैक पर अजगर नजर आ रहा है जिसे रेस्क्यू किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म किनारे चल रहे यात्री सांप देखकर डर जाते हैं और कुछ वीडियो बनाने लगते हैं। रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति संभाला और ट्रैक को खाली कराया, वहां एक शख्स ने रस्सी और लकड़ी की मदद से अजगर को रेस्क्यू किया।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर निकला सांप— NiwanTimes (@NiwanTimesInd) December 2, 2025
प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर रेलवे ट्रैक पर दिखा सांप
यात्रियों में अफरा-तफरी, तुरंत दी गई सूचना
GRP-RPF टीम मौके पर पहुंची
रेलवे कर्मचारियों ने बहादुरी से सांप को पकड़ा
सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया#KanpurCentral#SnakeRescue@UpforestUppic.twitter.com/iiNwaxKJe9