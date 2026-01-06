VIDEO: जान की बाजी लगाकर पक्षी को बचाया, लोगों ने कहा 'रियल लाइफ हीरो', देखें वीडियो

Punjab Bird Rescue Video: पंजाब का एक वीडियो सोशल मीडिया छाया हुआ है, इसमें एक शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर एक पक्षी को बचाता नजर आ रहा है।

Punjab Bird Rescue Video: पंजाब का एक वीडियो सोशल मीडिया छाया हुआ है, इसमें एक शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर एक पक्षी को बचाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में शख्स क्रेन के आगे लटका हुआ है और उसके हाथ में चाकू है और सामने खंबे पर एक कबूतर किसी चीज में फंसा हुआ है। शख्स धीरे-धीरे कबूतर के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है, जो भी लोग ये हैरान करने वाला दृश्य देख रहे थे सबने तालियां बजाई और शख्स को शुक्रिया कहा।

