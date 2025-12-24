VIRAL: प्रियंका–राहुल का रिश्ता मिश्री जैसा, सांसद पप्पू यादव का बयान

By संदीप दाहिमा | Updated: December 24, 2025 14:59 IST2025-12-24T14:59:11+5:302025-12-24T14:59:49+5:30

पटना में बयान देते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा उनके परिवार जैसे हैं।

VIRAL VIDEO: पटना में बयान देते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा उनके परिवार जैसे हैं। उन्होंने कांग्रेस संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी की सर्वोच्च संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) है और राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वस्वीकृत नेता हैं।

पप्पू यादव ने आगे कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्ता बेहद मजबूत और मधुर है। उन्होंने दोनों की तुलना मिश्री से करते हुए कहा कि देश को इन भाई-बहन से यह सीख लेनी चाहिए कि आपसी संबंधों में भरोसा और अपनापन क्या होता है।

टॅग्स :Viral VideoRahul GandhiPriyanka GandhiRobert Vadraweirdवायरल वीडियोराहुल गांधीप्रियंका गांधीरॉबर्ट वाड्राअजब गजब