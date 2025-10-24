VIRAL: चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

Highlights VIRAL: चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफतार

महाराष्ट्र के अंधेरी में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इन चार युवकों पर चलती कार की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट करने का आरोप है। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसपर सख्त एक्शन लेते हुए ये कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरफ के खतरनाक स्टंट करने के वीडियो आते रहते हैं जिनमें ऐसा करने वाले और लोगों की जान भी खतरे में डाल देते हैं।

.@MIDCPS_Mumbai has registered an FIR under BNS Sections 281, 125, 3(5), and 184 of the MV Act against four individuals who performed stunts while sitting on the roof of a moving car.#MumbaiCaseFilespic.twitter.com/INTqpX4hbI — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 23, 2025

