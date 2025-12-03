क्या पलाश मुच्छल पहुंचे प्रेमानंद महाराज की शरण में?, देखें वायरल फोटो

December 3, 2025

Palash Muchhal Visit Premanand Ji Maharaj: स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल शादी के बंधन में बंधने वाले थे और अचानक शादी पोस्टपोन होने की खबरे सामने आने लगी।

Palash Muchhal Visit Premanand Ji Maharaj: स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल शादी के बंधन में बंधने वाले थे और अचानक शादी पोस्टपोन होने की खबरे सामने आने लगी। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार स्मृति के पिता की तबीयत को इसकी वजह बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में दावा किया जा रहा है की फोटो में पलाश मुच्छल हैं और वो प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे हैं। भीड़ में नजर आ रहे शख्स को कुछ लोग पलाश मुच्छल बता रहे हैं। बता दें 23 नवंबर को स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी होने वाली थी जिसे फिलहाल टाल दिया गया है।


