क्या पलाश मुच्छल पहुंचे प्रेमानंद महाराज की शरण में?, देखें वायरल फोटो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 3, 2025 12:12 IST2025-12-03T12:10:14+5:302025-12-03T12:12:23+5:30
Palash Muchhal Visit Premanand Ji Maharaj: स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल शादी के बंधन में बंधने वाले थे और अचानक शादी पोस्टपोन होने की खबरे सामने आने लगी। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार स्मृति के पिता की तबीयत को इसकी वजह बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में दावा किया जा रहा है की फोटो में पलाश मुच्छल हैं और वो प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे हैं। भीड़ में नजर आ रहे शख्स को कुछ लोग पलाश मुच्छल बता रहे हैं। बता दें 23 नवंबर को स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी होने वाली थी जिसे फिलहाल टाल दिया गया है।
क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसी बीच, 2 दिसंबर को प्रेमानंद महाराज के आश्रम में हुए सत्संग की तस्वीरों और वीडियो में लोग एक मास्क पहने बैठे व्यक्ति को पलाश मुच्छल बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने उस… pic.twitter.com/ma4GAz1fKx— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) December 3, 2025