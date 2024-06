T20 World Cup 2024 से पाकिस्तान हुआ बाहर, 'कुदरत के निजाम' ने नहीं दिया साथ; लोगों ने शेयर किए जबरदस्त मीम्स

T20 World Cup 2024: इन दिनों आईसीसी मेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्डकप खेला जा रहा है। यह प्रतियोगिता वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेली जा रही है। इसी खिताबी जंग में शुक्रवार को अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होना था। लेकिन बारिश के चलते यह मैच धुल गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में यह मैच होना था लेकिन मौसम ने दर्शकों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। मैच धुल जाने के चलते दोनों टीम को एक-एक पॉइंट दे दिया गया। इसके साथ ही अमेरिका की टीम प्रतियोगिता में आगे बढ़ गई और उसे सुपर 8 में जगह मिल गई। इसके साथ ही पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने के सपने चकनाचूर हो गए।

Bye Bye, Pakistan 👋 See you next year! https://t.co/0YnxOELxBc pic.twitter.com/g0VyUkdULD

जैसे ही मैच रद्द हुआ सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए। यूजर्स ने पाकिस्तान टीम के जमकर मजे लिए। लोग बारिश को कुदरत का निजाम बता रहे हैं। यहां देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा-

Congratulations to Pakistan

They successfully qualified for Karachi Airport & another army training session, lol

Gooooooood bye neighbors 😂

Have a safe flight@TheRealPCBpic.twitter.com/GdJUtAy2dk