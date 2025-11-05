VIDEO: पान वाला 1 लाख रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा ज्वैलरी शॉप, पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 5, 2025 20:30 IST2025-11-05T20:28:46+5:302025-11-05T20:30:58+5:30
Paan Seller Saves 1 lakh Rupees Coins: कानपुर के अहिरवां राजा मार्केट से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स ज्वैलरी की दुकान पर सिक्कों से भरी बोरियां लेकर पहुंचा। 1 लाख रूपए के सिक्के देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, शख्स का नाम अभिषेक यादव है जो एक पान की दुकान चलाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शख्स अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता था जिसके लिए उसने ये सिक्के जमा किए थे क्यों की शख्स को ज्यादातर ग्राहक 10 और 20 रूपए के सिक्कों में भुगतान करते थे।
एक लाख रुपए के सिक्के झोले में भरकर पान की दुकान चलाने वाला युवक अब अपने सपनों को साकार करने के लिए मेरे प्रतिष्ठान महेश ज्वैलर्स पर सपनों की सोने की चैन बनवाने आया। 💎👏💫 @aajtak@abplive@DainikBhaskar@jmdnewsflash@JagranNews@myogiadityanath@UPGovt@ANI@UPTakOfficialpic.twitter.com/x54vVnDnYH— Mahesh verma (@Maheshverma76) November 1, 2025