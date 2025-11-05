Highlights VIDEO: पान वाला 1 लाख रूपए के सिक्के लेकर पहुंचा ज्वैलरी शॉप, पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, देखें वायरल वीडियो

Paan Seller Saves 1 lakh Rupees Coins: कानपुर के अहिरवां राजा मार्केट से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स ज्वैलरी की दुकान पर सिक्कों से भरी बोरियां लेकर पहुंचा। 1 लाख रूपए के सिक्के देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, शख्स का नाम अभिषेक यादव है जो एक पान की दुकान चलाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शख्स अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता था जिसके लिए उसने ये सिक्के जमा किए थे क्यों की शख्स को ज्यादातर ग्राहक 10 और 20 रूपए के सिक्कों में भुगतान करते थे।

English summary :

Paan Seller Saves 1 lakh Rupees Coins to buy gold chain for his wife watch video

Web Title: Paan Seller Saves 1 lakh Rupees Coins to buy gold chain for his wife watch video