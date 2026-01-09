गाजियाबाद रेस्तरांः चपातियों पर थूकने का वीडियो वायरल, रोज 500 लोग खाते हैं खाना?, जावेद अंसारी की करतूत?, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2026 10:52 IST2026-01-09T10:51:25+5:302026-01-09T10:52:09+5:30

सोशल मीडिया पर रसोइये का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह चपाती बनाने से पहले कथित तौर पर आटे पर थूकता नजर आ रहा है।

On Cam Ghaziabad Restaurant Javed Ansari Staffer ‘Spits’ Tandoori Roti 500 People Eat Here Daily Kya Soch Hoti Hai Aise Logo Ki see video | गाजियाबाद रेस्तरांः चपातियों पर थूकने का वीडियो वायरल, रोज 500 लोग खाते हैं खाना?, जावेद अंसारी की करतूत?, वीडियो

file photo

Highlightsग्राहक हर्ष चौधरी अपने दोस्तों के साथ रेस्तरां गए और रोटी बनाते समय कुछ असामान्य गतिविधि देखी।रेस्तरां दुहाई, मधुबन बापूधाम पुलिस थाना क्षेत्र में रैपिड रेल स्तंभ संख्या 750 के पास स्थित है। सड़क किनारे एक ढाबे में खाना बनाने वाले रसोइये को गिरफ्तार किया गया।

गाजियाबादः गाजियाबाद में एक चौंकाने वाली घटना घटी है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। "चिकन प्वाइंट" के रूप में पहचाने गए इस रेस्तरां का वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा का केंद्र बन गया। कर्मचारी रोटी पकाने से पहले उस पर थूक रहा है। यह रेस्तरां दुहाई, मधुबन बापूधाम पुलिस थाना क्षेत्र में रैपिड रेल स्तंभ संख्या 750 के पास स्थित है। भास्कर इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना शुक्रवार, 2 जनवरी की शाम को घटी, जब ग्राहक हर्ष चौधरी अपने दोस्तों के साथ रेस्तरां गए और रोटी बनाते समय कुछ असामान्य गतिविधि देखी।

वीडियो रिकॉर्ड किया। पहचान जावेद अंसारी के रूप में हुई। गाजियाबाद में बृहस्पतिवार शाम को सड़क किनारे एक ढाबे में खाना बनाने वाले रसोइये को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर रसोइये का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह चपाती बनाने से पहले कथित तौर पर आटे पर थूकता नजर आ रहा है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ रोड पर वर्धमान पुरम पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर हुई। पुलिस के मुताबिक, कुछ ग्राहकों ने रसोइये को आटे और चपातियों पर थूकते हुए देखा और इस घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया मंच पर खूब प्रसारित हुआ।

वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रसोइये की पहचान मुरादनगर कस्बे के रहने वाले जावेद अंसारी के रूप में हुई है। सहायक पुलिस आयुक्त (कविनगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि ‘चिकन पॉइंट’ ढाबे का मालिक वसीम नामक व्यक्ति है।

उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के समय मालिक दुकान पर मौजूद था या नहीं। एसीपी ने कहा कि पुलिस ढाबे के लाइसेंस की वैधता की भी जांच कर रही है और घटना में मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ढाबे के मालिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभागों को भेज दी गई है।

Web Title: On Cam Ghaziabad Restaurant Javed Ansari Staffer ‘Spits’ Tandoori Roti 500 People Eat Here Daily Kya Soch Hoti Hai Aise Logo Ki see video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :GhaziabadPoliceup policeup newsगाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचार