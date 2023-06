WATCH: एवरेस्ट के 'डेथ जोन' में फंसा था मलेशियाई पर्वतारोही, नेपाली शेरपा ने शख्स को 6 घंटे तक पीठ पर लादकर ऐसे बचाई जान

Highlights सोशल मीडिया पर नेपाली शेरपा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उसे एक मलेशियाई पर्वतारोही को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते हुए देखा गया है। शेरपा के इस हौंसले को देख सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्शन्स दिए हैं।

Viral Video: नेपाली शेरपा गेलजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शेरपा को एक मलेशियाई पर्वतारोही को बचाते हुए देखा गया है। दरअसल, घटना के वक्त गेलजे एक निजी ग्राहक को पहाड़ पर ले जा रहा था, इस दौरान उसे पता चला कि रविचंद्रन थरुमालिंगम नामक एक मलेशियाई पर्वतारोही उसके पास से कुछ दूर में बेहोश पड़ा हुआ है।

ऐसे में उसके लोकेश्न से करीब 500 मीटर दूर वह पर्वतारोही बेहोश पड़ा था, इस हालत में शेरपा ने केवल वहां गया बल्कि उसकी जान भी बचाई है। शेरपा द्वारा पर्वतारोही को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में शेरपा के इस बहादूरी को देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स भी इसकी जमकर तारीफ कर रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि शेरपा गेलजे अपनी पीठ पर मलेशियाई पर्वतारोही को बांधकर पहाड़ों पर चढ़ रहा है। वीडियो में उसके पीछे एक और पर्वतारोही को देखा जा सकता है जो शेरपा के पीछे पीछे चल रहा है। बता दें कि मलेशियाई पर्वतारोही के बारे में जानने के बाद कि वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, शेरपा उसके पास गया था और उसे सोने वाले गद्दे में लपेट दिया था।

Meet Gelje Sherpa.



He was taking a private client up Mt. Everest when he noticed someone dying just 500 meters from the summit.



So he ran over, wrapped him in a sleeping mattress, gave him oxygen, put him on his back, and hiked him 6 hours down the mountain to safety.



LEGEND. pic.twitter.com/M6AjW2Oywj