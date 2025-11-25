Mumbai: गोवंडी रेलवे प्लेटफॉर्म पर शख्स महिला को घूरकर कर रहा था गंदे इशारे, पीड़िता ने वीडियो बनाकर थप्पड़ ही थप्पड़ जड़े | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: November 25, 2025 16:28 IST2025-11-25T16:28:28+5:302025-11-25T16:28:28+5:30
मुंबई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला एक आदमी को थप्पड़ मार रही है क्योंकि वह उसे घूर रहा था और गंदे इशारे कर रहा था। खबर है कि यह घटना मुंबई में हार्बर लाइन पर गोवंडी रेलवे स्टेशन पर हुई। वायरल वीडियो को mumbai_tv ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है।
क्लिप की शुरुआत में महिला उस आदमी को रिकॉर्ड कर रही है, जो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठा है। वीडियो में, वह कहती है कि वह आदमी उसे गलत इशारे कर रहा था। उसने आगे दावा किया कि जब उसने दूसरी तरफ देखा, तो उसने कथित तौर पर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से उसे आवाज़ दी और गंदे इशारे करता रहा।
महिला के मुताबिक, घटना को रिकॉर्ड करना शुरू करने के बाद भी उसका बर्ताव बंद नहीं हुआ। एक बार तो वह उस आदमी के पास गई, उसकी हरकतों के लिए उससे बात की और उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि, आदमी ने सभी आरोपों से इनकार किया और उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैंने कुछ नहीं किया।”
महिला की बात सुनकर आदमी के पास बैठे कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, जबकि वह उसे मारती रहती है। महिला यह भी कहती हुई सुनाई देती है, “जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तो तुमने और भी गंदे इशारे करने शुरू कर दिए।”
वायरल वीडियो पर नेटिज़न्स का रिएक्शन
नेटिज़न्स ने महिला को थप्पड़ मारने और आदमी के गलत बर्ताव के लिए उसका सामना करने के लिए उसकी तारीफ़ की। एक यूज़र ने लिखा, "सही किया बेटा स्ट्रॉन्ग लड़की।" कुछ और ने कहा, "हर लड़की को उसकी तरह बहादुर होना चाहिए।" एक और यूज़र ने कहा, "बहादुर लड़की और बाकी सभी लड़के जो उसके लिए खड़े हुए।"