Mumbai: रिक्शा चालक किराया न चुकाने पर युवक को बेरहमी से मारता रहा थप्पड़ ही थपड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मुंबई: एक ऑटोरिक्शा चालक द्वारा एक युवक पर बार-बार हमला करने का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे शहर में जनता की उदासीनता को लेकर व्यापक आक्रोश और चिंता पैदा हो गई है। वायरल वीडियो में युवक पर चौंकाने वाला हमला दिखाया गया है। 16 सेकंड की यह क्लिप, जो अब कई प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो रही है, में एक रिक्शा चालक एक युवा लड़के, जो कथित तौर पर एक स्कूल या जूनियर कॉलेज का छात्र है, से किराए से जुड़े विवाद को लेकर भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

फुटेज में चालक लड़के का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वह घबराए हुए युवक पर चिल्लाते हुए उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मारता है। वीडियो में, युवक माफ़ी मांगता हुआ, यहाँ तक कि हताश होकर घुटनों के बल गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी, रिक्शा चालक उसे थप्पड़ मारता रहता है और गालियाँ देता रहता है। छोटी सी क्लिप के अंत तक, लड़के को चार थप्पड़ पड़ चुके थे।

प्रत्यक्षदर्शियों की निष्क्रियता ने भी ऑनलाइन गुस्से को भड़काया है। घटना व्यस्त सड़क पर हुई, जहाँ यातायात और पैदल यात्री मौजूद थे, फिर भी किसी ने भी हमले को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि झगड़े के दौरान रिक्शा में बैठा एक यात्री भी शांत रहा और उसने बीच-बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति भी मदद की कोशिश किए बिना वीडियो बनाता रहा।

हालाँकि घटना का सही समय और स्थान अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है, लेकिन ऑटोरिक्शा की नंबर प्लेट से पता चलता है कि यह घटना मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में हुई होगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा और शहर में रिक्शा चालकों के बीच बढ़ते झगड़ों पर सवाल उठ रहे हैं।

वायरल फुटेज पर मुंबई पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने आधिकारिक हैंडल पर वीडियो की पुष्टि की। पुलिस ने ट्वीट किया, "कृपया सटीक लोकेशन साझा करें।" उन्होंने नागरिकों से आरोपी ड्राइवर का पता लगाने में मदद के लिए जानकारी देने की अपील की। ​​हालाँकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।

Web Title: Mumbai viral video Rickshaw Driver Brutally Slaps Youth Multiple Times Over Unpaid Fare