VIDEO: 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से की शादी, पति बना गवाह
By संदीप दाहिमा | Updated: January 9, 2026 18:38 IST2026-01-09T18:36:06+5:302026-01-09T18:38:26+5:30
Viral News: बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है यहां 3 बच्चों की मां ने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग शादी कर ली।
Viral News: बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है यहां 3 बच्चों की मां ने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग शादी कर ली। वहीं हैरान करने वाली बात यह है की पति ने शादी को मंजूरी दी और गवाह बनाकर पत्नी को विदा कर दिया। इससे पहले महिला की शादी साल 2011 में हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का पांच सालों से अपने फुफेरे भाई से प्रेम संबंध चल रहा था। वहीं महिला पहले भी कई बार बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी सब चली गई थी जिसके बाद पति काफी परेशान था और उसने ऐसा फैलसा लिया।
बिहार के वैशाली में तीन बच्चों की मां रानी कुमारी ने इंस्टाग्राम पर फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से हुए प्रेम के बाद पति कुंदन कुमार और बच्चों को छोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली.— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) January 9, 2026
हैरानी की बात यह रही कि पति कुंदन ने खुद गवाह बनकर रानी को विदा किया. बच्चे अब पिता के साथ रहेंगे. pic.twitter.com/dKQSDS1v9d
बिहार में पति को छोड़कर महिला ने भाई से की कोर्ट मैरिज: पहला पति बना गवाह, बोला- मुझसे भी लव मैरिज की थी, महिला ने कहा- दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी https://t.co/maqhTQoTFB#BiharNews#Marriage#HindiNewspic.twitter.com/d7R3ngOPKE— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) January 8, 2026