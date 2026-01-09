VIDEO: 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से की शादी, पति बना गवाह

By संदीप दाहिमा | Updated: January 9, 2026 18:38 IST2026-01-09T18:36:06+5:302026-01-09T18:38:26+5:30

Viral News: बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है यहां 3 बच्चों की मां ने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग शादी कर ली।

Mother of 3 Children Married her Cousin in Vaishali Bihar | VIDEO: 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से की शादी, पति बना गवाह

VIDEO: 3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से की शादी, पति बना गवाह

Highlights3 बच्चों की मां ने फुफेरे भाई से की शादी, पति बना गवाह

Viral News: बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है यहां 3 बच्चों की मां ने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग शादी कर ली। वहीं हैरान करने वाली बात यह है की पति ने शादी को मंजूरी दी और गवाह बनाकर पत्नी को विदा कर दिया। इससे पहले महिला की शादी साल 2011 में हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का पांच सालों से अपने फुफेरे भाई से प्रेम संबंध चल रहा था। वहीं महिला पहले भी कई बार बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी सब चली गई थी जिसके बाद पति काफी परेशान था और उसने ऐसा फैलसा लिया।

English summary :
Mother of 3 Children Married her Cousin in Vaishali Bihar


Web Title: Mother of 3 Children Married her Cousin in Vaishali Bihar

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharViral Videoweirdबिहारवायरल वीडियोअजब गजब