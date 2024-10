VIDEO: रोटी पर थूकता और तंदूर में सेंक रहा था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Highlights Man Spitting in Roti: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल Man Spitting in Roti: थूक वाली रोटी को तंदूर में सेंक रहा था, वीडियो वायरल

Man Spitting in Roti at hotel in Saharanpur: उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस वायरल वीडियो में एक शख्स होटल पर रोटी बनाता हुआ नजर आ रहा है। शख्स रोटी पर थूकता नजर आ रहा है, रोटी पर थूकने के बाद शख्स तंदूर में रोटी डालता है। किसी ने छुपकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर डाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है।

Man Spitting in Roti at hotel in saharanpur video goes viral on social media

