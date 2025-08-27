Highlights VIRAL VIDEO: कुत्तों को खाना खिलाने वाले की पिटाई, गुरुग्राम का शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल

VIRAL VIDEO: गुरुग्राम से शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इससे पहले गाजियाबाद में भी एक महिला को कुत्तों को खाना खिलाने के मामले में पीटा गया था, गुरुग्राम के सेक्टर 28 में युवक के साथ मारपीट की गई है। एक शख्स युवक को डंडे से मारता है और कहता है, तू कैसे आया यहांपर, किसने भेजा तुझे, ये घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है। शख्स डंडे से युवक को मारता है डराता है और गालियां भी देता है, पशु-प्रेमियों ने पुलिस से शख्स की शिकायत की है और सख्त कार्यवाही की मांग की है।

देश में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है ❗

TV और सोशल मीडिया आपसी जहर घोल रहे हैं ❗

जनता का इनके चक्कर में ब्रेनवाश हो रहा है❗

गुड़गांव के सैक्टर 28 में कुत्तों को खाना डालने का आरोप लगाकर रेहड़ी वाले को मार रहे हैं❗ pic.twitter.com/vnVSQY7uWn — Inderjeet Barak🌾 (@inderjeetbarak) August 23, 2025

